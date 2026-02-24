La industria automotriz alemana en crisis: fabricantes y proveedores, los principales afectados + Seguir en









La región que alberga a Mercedes-Benz y Porsche enfrenta caída de exportaciones, aumento de insolvencias y menor demanda en la cadena. La competencia china, los costos y los aranceles de EEUU profundizan el escenario.

Alemania evidenció una caída en su producción automotriz

El corazón industrial de Alemania atraviesa uno de sus momentos más delicados. En Baden-Württemberg, cuna histórica del automóvil alemán y sede de gigantes como Mercedes-Benz y Porsche, la desaceleración económica y la transformación del sector están dejando huellas profundas en fabricantes y proveedores.

Alemania sufre una importante crisis de inversión Empresas medianas como Dostech, especializada en tecnología de sellado, apostaron años atrás por la electrificación ante el auge de pedidos del sector automotor. Sin embargo, la actual crisis golpeó de lleno esa estrategia. “El sector ya no es estable y es difícil invertir”, explicó su cofundador, Steffen Braun, tras reconocer recortes de personal y caída de ingresos vinculados a la industria.

La región, que concentra el 15,5% de las exportaciones alemanas y donde la manufactura representa el 38,1% del valor agregado, registró una contracción del 0,4% en 2024. Además, los procesos de insolvencia crecieron 30% en 2025, alcanzando 2.445 casos, el nivel más alto desde 2010.

La presión de los aranceles estadounidenses, la competencia china y el lento avance hacia el vehículo eléctrico generan un efecto dominó en la cadena productiva. Aunque el desempleo se mantiene por debajo del promedio nacional, la tasa subió al 4,8% en enero de 2026 y las vacantes laborales cayeron 30% respecto de 2022.

Para muchos economistas, el modelo exportador alemán enfrenta ahora su mayor desafío en décadas.