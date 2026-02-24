Toyota Argentina realizó la presentación oficial del Yaris Cross en un evento masivo en el Movistar Arena, donde más de 2.000 clientes de todo el país participaron de una experiencia que combinó espectáculo y contacto directo con el nuevo modelo.
Toyota presentó el Yaris Cross y acelera su ofensiva híbrida en la Argentina
El nuevo SUV del segmento B llegará a toda la red de concesionarios del país desde el 26 de febrero, con una propuesta que combina diseño, eficiencia y el mismo nivel de seguridad en toda la gama.
-
Importador de la automotriz Geely advirtió: "No se puede competir con China"
-
Las dos marcas que lideran el ranking de autos eléctricos en China y desplazan a Tesla y BYD
Durante la jornada se exhibió por primera vez el comercial de la campaña “Tu primer Toyota híbrido”, eje comunicacional del lanzamiento que posiciona al SUV como una puerta de entrada a la tecnología electrificada de la marca. El evento contó con la conducción de Agustín “Rada” Aristarán y cerró con un recital de Diego Torres.
En el escenario, el CEO de Toyota Latinoamérica y Caribe, Rafael Chang, y el presidente de Toyota Argentina, Gustavo Salinas, destacaron el rol estratégico del modelo dentro del crecimiento regional de los híbridos, iniciado con Prius, Corolla y Corolla Cross.
El Yaris Cross, producido en Brasil, es el primer SUV del segmento B de la marca y ofrecerá versiones híbridas (HEV). Las ventas comenzarán el 26/2 en los 44 concesionarios oficiales.
Precios sugeridos del nuevo Toyota Yaris Cross
-
Yaris Cross XLI 1.5 CVT ............. $ 41.464.000
Yaris Cross XEI 1.5 CVT ............. $ 45.260.000
Yaris Cross XEI HEV 1.5 eCVT .... $ 48.457.000
Yaris Cross SEG 1.5 CVT ............ $ 50.224.000
Yaris Cross SEG HEV 1.5 eCVT ... $ 54.020.000
Con diseño renovado, seguridad en toda la gama y opción híbrida, el modelo busca redefinir el mercado de compactos en la Argentina.
Dejá tu comentario