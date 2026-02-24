Toyota presentó el Yaris Cross y acelera su ofensiva híbrida en la Argentina + Seguir en









El nuevo SUV del segmento B llegará a toda la red de concesionarios del país desde el 26 de febrero, con una propuesta que combina diseño, eficiencia y el mismo nivel de seguridad en toda la gama.

El nuevo Toyota Yaris Cross ya está en la Argentina

Toyota Argentina realizó la presentación oficial del Yaris Cross en un evento masivo en el Movistar Arena, donde más de 2.000 clientes de todo el país participaron de una experiencia que combinó espectáculo y contacto directo con el nuevo modelo.

Durante la jornada se exhibió por primera vez el comercial de la campaña “Tu primer Toyota híbrido”, eje comunicacional del lanzamiento que posiciona al SUV como una puerta de entrada a la tecnología electrificada de la marca. El evento contó con la conducción de Agustín “Rada” Aristarán y cerró con un recital de Diego Torres.

En el escenario, el CEO de Toyota Latinoamérica y Caribe, Rafael Chang, y el presidente de Toyota Argentina, Gustavo Salinas, destacaron el rol estratégico del modelo dentro del crecimiento regional de los híbridos, iniciado con Prius, Corolla y Corolla Cross.

El Yaris Cross, producido en Brasil, es el primer SUV del segmento B de la marca y ofrecerá versiones híbridas (HEV). Las ventas comenzarán el 26/2 en los 44 concesionarios oficiales.

El Yaris Cross, producido en Brasil, es el primer SUV del segmento B de la marca y ofrecerá versiones híbridas (HEV). Las ventas comenzarán el 26/2 en los 44 concesionarios oficiales.

Precios sugeridos del nuevo Toyota Yaris Cross

Yaris Cross XLI 1.5 CVT ............. $ 41.464.000

Yaris Cross XEI 1.5 CVT ............. $ 45.260.000

Yaris Cross XEI HEV 1.5 eCVT .... $ 48.457.000

Yaris Cross SEG 1.5 CVT ............ $ 50.224.000

Yaris Cross SEG HEV 1.5 eCVT ... $ 54.020.000

Con diseño renovado, seguridad en toda la gama y opción híbrida, el modelo busca redefinir el mercado de compactos en la Argentina.