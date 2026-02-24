SUMATE A LA COMUNIDAD DE ÁMBITO

24 de febrero 2026 - 08:43

Toyota presentó el Yaris Cross y acelera su ofensiva híbrida en la Argentina

El nuevo SUV del segmento B llegará a toda la red de concesionarios del país desde el 26 de febrero, con una propuesta que combina diseño, eficiencia y el mismo nivel de seguridad en toda la gama.

Durante la jornada se exhibió por primera vez el comercial de la campaña “Tu primer Toyota híbrido”, eje comunicacional del lanzamiento que posiciona al SUV como una puerta de entrada a la tecnología electrificada de la marca. El evento contó con la conducción de Agustín “Rada” Aristarán y cerró con un recital de Diego Torres.

Informate más

En el escenario, el CEO de Toyota Latinoamérica y Caribe, Rafael Chang, y el presidente de Toyota Argentina, Gustavo Salinas, destacaron el rol estratégico del modelo dentro del crecimiento regional de los híbridos, iniciado con Prius, Corolla y Corolla Cross.

El Yaris Cross, producido en Brasil, es el primer SUV del segmento B de la marca y ofrecerá versiones híbridas (HEV). Las ventas comenzarán el 26/2 en los 44 concesionarios oficiales.

Precios sugeridos del nuevo Toyota Yaris Cross

  • Yaris Cross XLI 1.5 CVT ............. $ 41.464.000

  • Yaris Cross XEI 1.5 CVT ............. $ 45.260.000

  • Yaris Cross XEI HEV 1.5 eCVT .... $ 48.457.000

  • Yaris Cross SEG 1.5 CVT ............ $ 50.224.000

  • Yaris Cross SEG HEV 1.5 eCVT ... $ 54.020.000

Con diseño renovado, seguridad en toda la gama y opción híbrida, el modelo busca redefinir el mercado de compactos en la Argentina.

