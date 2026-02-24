Pick ups, compactos y eléctricos: así se reparte el liderazgo del mercado automotor en el mundo + Seguir en









El mapa de los modelos más vendidos revela una demanda fragmentada, atravesada por factores económicos, culturales y regulatorios. La electrificación avanza, pero a distintas velocidades.

El mercado automotor global se mueve a ritmo sostenido

Los modelos de autos más vendidos en 2025 en los principales mercados del mundo muestran un escenario lejos de la homogeneidad. No existe un único tipo de vehículo dominante ni una transición uniforme hacia la electrificación. Por el contrario, la demanda global se adapta a las realidades productivas y sociales de cada país.

Los vehículos más vendidos en los principales países del mundo En América del Norte, las pick ups continúan siendo protagonistas. En Estados Unidos, la Ford F-Series lidera con 828.832 unidades, mientras que en Canadá repite el liderazgo con 138.470 patentamientos. En Brasil, la Fiat Strada encabeza el ranking con 142.891 unidades, consolidando el peso del vehículo de trabajo en Sudamérica.

Según explica Raúl Moreno, consultor y asesor español especializado en industria automotriz y vehículos eléctricos, el mapa de liderazgo por modelo confirma que la transición energética no avanza de manera lineal. “Los patrones de compra siguen profundamente condicionados por variables económicas, productivas y culturales”, sostiene.

autos La demanda global se adapta a las realidades productivas y sociales de cada país, según el relevamiento de ventas de vehículos. En Asia también se observan particularidades. En China, el Geely Galaxy Xingyuan domina con 465.775 unidades; en India, el Maruti Suzuki Dzire alcanza 214.488 ventas; y en Japón, el Honda N-BOX lidera con 201.354 patentamientos. En Corea del Sur, el Kia Sorento encabeza el mercado con 100.002 unidades.

2026-geely-galaxy-xingyuan-410km-silver En China, el Geely Galaxy Xingyuan domina con 465.775 unidades. Europa presenta un escenario más diversificado. Alemania mantiene al Volkswagen Golf como líder (85.023), Francia al Renault Clio (100.101), Italia al Fiat Panda (101.000) y España al Dacia Sandero (38.548). En Reino Unido manda el Ford Puma (55.488); en Turquía, nuevamente el Renault Clio (51.717); en Polonia, el Toyota Corolla (23.300); en Suecia, el Volvo XC60 (18.000); y en Países Bajos, el Toyota Yaris (12.000).

Un caso paradigmático es Noruega, donde el Tesla Model Y se posiciona como el más vendido con 27.621 unidades, reflejando cómo los incentivos regulatorios y la infraestructura de carga aceleran la adopción de vehículos eléctricos. En otros mercados relevantes, el Nissan Versa lidera en México (90.223), el Lada Granta en Rusia (144.350) y el Ford Ranger en Australia (56.555). Nissan-Versa-2026-produccion-01 El Nissan Versa lidera en México (90.223). Aunque no figura en el relevamiento, en la Argentina la Toyota Hilux fue el vehículo más vendido en enero de 2026 y viene liderando el mercado automotor nacional, confirmando el peso estructural de las pick ups en el país. La fotografía 2025, lejos de mostrar un ganador absoluto, expone múltiples realidades que conviven en función del desarrollo económico, la política industrial y la velocidad de adopción tecnológica de cada región.