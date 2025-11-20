Jeep presenta el Recon 2026, su primer SUV 4x4 totalmente eléctrico + Seguir en









El nuevo Jeep Recon 2026

Jeep anticipa el futuro de su línea todoterreno con el nuevo Recon 2026, su primer SUV Trail Rated completamente eléctrico.

Pensado desde el inicio para el uso off-road, este modelo inaugura una plataforma eléctrica desarrollada a medida y combina la reconocida capacidad 4x4 de la marca con un tren motriz libre de emisiones.

Su mecánica promete cifras contundentes: unos 650 CV y 840 Nm, disponibles de manera instantánea, permiten un control más preciso sobre superficies exigentes y una aceleración de 0 a 100 km/h en alrededor de 3,6 segundos, según datos de la marca. La autonomía estimada se ubica en torno a los 400 kilómetros, dependiendo de la configuración.

Con este modelo, Jeep busca reforzar su identidad en la era eléctrica sin resignar su ADN aventurero. “El Recon 2026 es una evolución natural para Jeep: un vehículo sin emisiones que mantiene intacto nuestro espíritu y potencia la experiencia todoterreno con nuevos niveles de respuesta y silencio,” señaló Bob Broderdorf, CEO global.

JP026_013RE Con este modelo, Jeep busca reforzar su identidad en la era eléctrica sin resignar su ADN aventurero. Fabricado en la planta de Toluca, el inicio de producción está previsto para comienzos del próximo año, con primeras entregas en Estados Unidos y Canadá antes de su expansión a otros mercados.