24 de febrero 2026 - 09:45

Europa arrancó 2026 con fuerte caída en ventas de vehículos

Los patentamientos bajaron 3,5% en enero, según la ACEA. Los autos nafteros se desplomaron 26%, mientras crecen los eléctricos e híbridos y avanzan marcas como BYD.

La venta de autos en Europa sufrió una fuerte caída&nbsp;

La venta de autos en Europa sufrió una fuerte caída 

Las ventas de autos nuevos en Europa comenzaron el año en terreno negativo. De acuerdo con datos difundidos por la Asociación Europea de Fabricantes de Automóviles (ACEA), las matriculaciones en la Unión Europea, Reino Unido, Suiza, Noruega e Islandia retrocedieron 3,5% interanual en enero, hasta las 961.382 unidades.

El descenso afectó a mercados clave como Alemania, Francia, Bélgica y Polonia, mientras que en Noruega la caída fue especialmente pronunciada, con una baja cercana al 76% frente al mismo mes de 2025.

Informate más

Se acelera el cambio tecnológico en la compra de vehículos

El dato más significativo fue el derrumbe de los vehículos a combustión, que registraron una contracción del 26% interanual. En Francia la caída alcanzó el 49% y en Alemania el 30%. Su participación pasó de casi un tercio del mercado europeo a poco más de una quinta parte.

Autos Eléctricos
En contraste, los eléctricos puros crecieron 14%, los híbridos enchufables 32% y los híbridos convencionales 6%. En conjunto, estas tecnologías representaron el 69% de las nuevas matriculaciones, frente al 59% de un año atrás.

Entre los fabricantes, Volkswagen, BMW, Renault y Toyota registraron bajas, mientras BYD se disparó 165%. Stellantis y Mercedes-Benz mostraron avances, y Tesla volvió a caer, con un retroceso del 17% y trece meses consecutivos a la baja.

