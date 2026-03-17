El nuevo proyecto de Tesla que producirá chips de Inteligencia Artificial en 7 días

Tesla avanza con un ambicioso plan para revolucionar la producción de chips de inteligencia artificial. El proyecto Terafab , anunciado por Elon Musk, comenzará a operar en solo siete días, con el objetivo de fabricar el nuevo chip AI5 en lotes pequeños durante 2026.

Esta iniciativa busca reducir la dependencia de proveedores asiáticos y garantizar el suministro a largo plazo para los sistemas de conducción autónoma de la compañía. El chip AI5, diseñado para mejorar hasta 50 veces el rendimiento de su predecesor, será clave en el desarrollo del software Full Self-Driving (FSD) y en la gestión de datos en tiempo real de los vehículos Tesla.

El chip AI5 representa la quinta generación de procesadores de inteligencia artificial desarrollados por Tesla. Según la empresa, este componente ofrecerá un salto significativo en potencia bruta, memoria y capacidad de procesamiento , especialmente para tareas de inferencia. Su principal aplicación será en los sistemas de conducción autónoma , donde deberá gestionar terabytes de datos capturados por sensores, radares y cámaras en fracciones de segundo.

La mejora en rendimiento del AI5, en comparación con el chip anterior (AI4), será de hasta 50 veces , lo que permitirá una mayor precisión y velocidad en la toma de decisiones de los vehículos autónomos. Además, este procesador se integrará en otras áreas de la compañía, como el desarrollo de robots y sistemas de automatización industrial.

El proyecto Terafab se presenta como una gigantesca fábrica de chips , diseñada para superar en escala a las actuales Gigafábricas de Tesla. La inversión estimada ronda los 25.000 millones de dólares , como parte de un plan de gasto récord que supera los 20.000 millones para 2026. La producción en lotes pequeños del AI5 comenzará este año , mientras que la fabricación a volumen industrial está prevista para 2027.

La fábrica Terafab se enfocará en la producción acelerada de chips, con un proceso optimizado para reducir tiempos y costos. El objetivo es lograr una autonomía total en la fabricación, minimizando la dependencia de terceros y asegurando el suministro para los próximos años. Tesla también planea utilizar esta infraestructura para desarrollar el chip AI6, cuya producción está programada para 2028.

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Las alianzas de Tesla para llevar a cabo este proyecto

Aunque Tesla apuesta por la producción propia, mantiene alianzas estratégicas con empresas líderes en semiconductores. La compañía ya cerró acuerdos con TSMC (Taiwán) y Samsung (Corea del Sur) para la fabricación de sus chips. En 2025, Tesla y Samsung firmaron un contrato por 16.500 millones de dólares para la producción del AI6, mientras que Intel participará en el empaquetado de los procesadores con su tecnología EMIB.

Estas colaboraciones permiten a Tesla acceder a capacidades de fabricación avanzadas mientras desarrolla su propia infraestructura. Sin embargo, el proyecto Terafab marca un cambio de estrategia: la empresa busca reducir su dependencia de Asia y asegurar un control total sobre la cadena de suministro de sus componentes críticos.

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El lanzamiento de Terafab y la producción del chip AI5 en solo siete días representan un hito en la estrategia de Tesla para liderar el mercado de inteligencia artificial aplicada a la movilidad. Con una inversión sin precedentes y alianzas clave, la compañía busca no solo mejorar sus vehículos autónomos, sino también posicionarse como un referente en la fabricación de semiconductores.

El éxito de este proyecto podría redefinir la industria de los chips de IA, al demostrar que es posible acelerar los tiempos de producción sin sacrificar calidad. Mientras tanto, Tesla continúa avanzando en el desarrollo del AI6, consolidando su visión a largo plazo en el campo de la inteligencia artificial.