Así es la nueva patente de volante de Tesla que duplica el ángulo de giro y elimina límites del "yoke"

La industria automotriz viene probando formas de reinventar algo tan básico como el volante. En ese camino, Tesla vuelve a mover fichas con una patente que apunta a resolver uno de los puntos más criticados de sus modelos recientes: el sistema tipo “yoke”, ese volante recortado que generó tanto entusiasmo como dudas.

Desde que Elon Musk impulsó diseños más futuristas en sus vehículos, la conducción empezó a alejarse del formato tradicional. El problema apareció en situaciones cotidianas, como maniobras cerradas o estacionamientos, donde la falta de giro completo podía volverse incómoda .

En ese contexto, la nueva patente busca dar una vuelta de tuerca con un sistema que permite ampliar el rango de movimiento sin volver al volante clásico. La propuesta combina mecánica y electrónica, y se apoya en tecnologías que todavía están en desarrollo.

La patente describe un volante capaz de modificar su relación de giro de manera dinámica. En lugar de requerir varias vueltas completas para doblar, el sistema ajusta la respuesta según la velocidad y la situación de manejo. En términos simples, menos movimiento de manos puede traducirse en mayor ángulo de dirección .

Esto se logra mediante un mecanismo que amplifica el giro del volante, duplicando el rango efectivo sin exigir al conductor movimientos exagerados. En ciudad, donde abundan las maniobras cortas, el sistema permitiría girar con mayor rapidez. En ruta, en cambio, la dirección se volvería más progresiva para evitar reacciones bruscas. El objetivo es mantener un diseño compacto, como el yoke, pero sin sus limitaciones prácticas .

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Adiós al giro limitado: las ventajas del sistema de doble rotación

Uno de los puntos más fuertes de esta patente es el llamado sistema de “doble rotación”. Básicamente, permite que el volante tenga dos niveles de respuesta según el contexto, algo que podría marcar una diferencia en la experiencia diaria.

Por ejemplo, al estacionar, el conductor podría realizar maniobras con movimientos más cortos y precisos. Esto reduce la necesidad de cruzar las manos, algo que con el yoke tradicional resultaba incómodo para muchos usuarios. En situaciones de baja velocidad, ese cambio puede sentirse enseguida.

En velocidades más altas, el sistema ajusta la sensibilidad para evitar que un pequeño movimiento genere una reacción exagerada. Es una especie de “filtro inteligente” que busca mantener estabilidad. En la práctica, la dirección se adapta al manejo en tiempo real, algo que hasta ahora no era habitual en este nivel.

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Steer-by-wire: la tecnología detrás del nuevo volante de Elon Musk

El desarrollo está ligado al sistema conocido como steer-by-wire, una tecnología que elimina la conexión mecánica directa entre el volante y las ruedas. En su lugar, todo funciona mediante sensores y actuadores electrónicos que traducen los movimientos del conductor.

Este enfoque ya se vio en otros modelos de la industria, pero Tesla busca llevarlo un paso más allá. La clave está en combinarlo con software capaz de ajustar la dirección en tiempo real, teniendo en cuenta variables como la velocidad, el tipo de camino o incluso el estilo de manejo.

Entre sus ventajas aparece la posibilidad de reducir componentes mecánicos tradicionales, lo que puede impactar en el peso del vehículo y en el mantenimiento. También abre la puerta a diseños interiores más flexibles, algo que encaja con la visión de autos cada vez más automatizados.

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Sin embargo, el steer-by-wire también plantea desafíos. La ausencia de conexión física obliga a replicar sensaciones como la resistencia del volante o el “feedback” del camino. Si ese efecto no está bien logrado, la experiencia puede sentirse artificial.