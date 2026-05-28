La ola de calor amenaza la economía europea y podría generar pérdidas millonarias

Las altas temperaturas afectan al consumo y puede traer hasta consecuencias fiscales. La crisis ambiental es una de las principales causas.

Las olas de calor extremas que afectan cada vez con mayor frecuencia a Europa ya no representan únicamente un problema climático o sanitario . Un nuevo informe advirtió que estos fenómenos también podrían provocar fuertes consecuencias económicas y fiscales para los países europeos durante los próximos años.

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El estudio, elaborado por Allianz Trade, la división especializada en seguros de crédito de la compañía alemana, sostuvo que el aumento sostenido de las temperaturas aparece como “un riesgo económico estructural” para gran parte del continente.

Según el informe, las economías más afectadas podrían sufrir una reducción acumulada del crecimiento de entre un 5% y un 7% durante el período 2026-2030 .

Las pérdidas económicas proyectadas serían particularmente elevadas en algunas de las principales potencias europeas. En el caso de Francia, el impacto acumulado alcanzaría los u$s240.000 millones , mientras que en Italia llegaría a u$s147.000 millones .

Por su parte, Alemania podría enfrentar pérdidas por u$s131.000 millones, mientras que España sufriría un impacto cercano a los u$s120.000 millones.

Un fenómeno cada vez más frecuente

El reporte recordó que las olas de calor se multiplicaron por siete desde la década de 1980 y que el promedio de muertes registradas durante estos episodios se quintuplicó en las últimas décadas.

El consenso científico internacional sostiene que el cambio climático generado por la actividad humana intensificó notablemente la frecuencia y severidad de fenómenos extremos como olas de calor, sequías e inundaciones.

El umbral de los 30 grados afecta la economía

El análisis del informe identificó además un punto considerado crítico para la actividad económica: los 30°C. A partir de esa temperatura, las pérdidas de productividad comienzan a acelerarse de manera considerable.

La caída del rendimiento laboral afecta directamente la rentabilidad de las empresas, que además deben afrontar mayores costos energéticos debido al incremento en el uso de sistemas de refrigeración y consumo eléctrico.

Según el estudio, el consumo energético aumenta aproximadamente un 1,2% por cada grado adicional de temperatura.

Menor consumo, más costos y riesgo de desempleo

El informe también alertó sobre un impacto progresivo sobre la economía cotidiana. La reducción de la productividad termina afectando los ingresos de las empresas, el consumo de los hogares y las inversiones privadas.

Además, los especialistas advirtieron que el fenómeno podría generar mayores presiones inflacionarias y un aumento del desempleo en algunos sectores particularmente expuestos al calor extremo.

En ese contexto, las olas de calor comenzaron a ser consideradas no solo como una emergencia ambiental, sino también como una amenaza creciente para la estabilidad económica europea.