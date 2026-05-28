Zac Efron protagonizará y producirá la serie dramática "Angel Heart" de HBO y A24

La serie estará basada en la novela de terror de 1978 "Falling Angel", así como en la secuela del libro "Angel's Inferno".

Zac Efron protagonizará y será productor ejecutivo de la serie Angel Heart de HBO y A24 . Este drama, del creador de Black Rabbit, Zach Baylin , está basado en la novela de terror de 1978 "Falling Angel" , así como en la secuela del libro "Angel's Inferno" .

Se espera que Jonathan van Tulleken , conocido principalmente por su trabajo en Shogun , dirija varios episodios y también sea productor ejecutivo.

Basada en la novela de William Hjortsberg de 1978, "Falling Angel", y su secuela, "Angel's Inferno", la serie sigue a un paparazzi neoyorquino en la ruina, que se gana la vida encontrando y fotografiando a personas que no quieren ser encontradas, y que es contratado por un hombre misterioso para encontrar a una mujer desaparecida. Pero cuanto más profundiza en su búsqueda, más parece que un grupo de poderosas élites, y tal vez algo sobrenatural, están encubriendo la desaparición.

Esta es la segunda adaptación de la novela, tras el clásico de culto Angel Heart (1987), protagonizado por Mickey Rourke, Lisa Bonet y Robert De Niro. La película narra la historia de un detective privado interpretado por Rourke, contratado para resolver la misteriosa desaparición de un cantante conocido como Johnny Favorite. Su investigación lo lleva a Nueva Orleans, donde se ve envuelto en una serie de brutales asesinatos.

En su estreno, la película recibió críticas mixtas, tuvo un desempeño discreto en taquilla y generó mucha controversia, ya que inicialmente se le otorgó una calificación X por una escena de sexo explícita que finalmente se modificó para obtener la calificación R.

En los años siguientes, la película se convirtió en una obra de culto y generó una nueva apreciación por su estilo y tono, convirtiéndose en la propiedad perfecta para reinventar para el público actual.

Otros productores ejecutivos de la serie incluyen a la socia de Baylin, Kate Susman, a través de su productora Youngblood Pictures, Marc Toberoff, Max Hjortsberg, Lorca Hjortsberg, Alice P. Neuhauser, Joe Hipps de Cut To, Stuart Manashil, Kevin Turen y Harrison Kreiss.