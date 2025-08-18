Fabricante líder de autos eléctricos registró su sociedad para comenzar a operar en Argentina

De este modo, el país busca dar un paso hacia adelante en el desarrollo de la electromovilidad, donde Brasil ya saca una amplia ventaja en la región.

BYD, fabricante líder de autos eléctricos , registró su sociedad en Argentina para poder comenzar a operar en el país . La compañía china ya cuenta con una fuerte presencia en Brasil.

De acuerdo a lo informado en el Boletín oficial, la empresa que más autos eléctricos produce y vende en el mundo formalizó la creación de BYD Auto Argentina S.A.U, una sociedad con sede en el barrio de Recoleta, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y presidida por Yuan Deng.

La llegada de la firma se da en el marco de su objetivo de duplicar sus ventas en el extranjero y superar las 800.000 unidades. Gran Bretaña, Latinoamérica y el sudeste asiático son los sitios donde mayores oportunidades ven para cumplir esa meta.

En ese marco, en los primeros meses de 2025 ya había trascendido que BYD pensaba insertarse en el mercado argentino este año , con un proyecto que incluiría un modelo de importación y una red de concesionarios exclusivos para comercializar sus vehículos en el país.

Vale remarcar que BYD cuenta con una fábrica en Brasil, situada en el Estado de Bahía, donde previamente estaba la planta de Ford . Uno de los principales atractivos de esa localización es que cuenta con puerto propio.

En 2025, las ventas de vehículos eléctricos en el país vecino alcanzaron un piso de casi 7% mensual sobre el total y se prevé que, con la nueva producción local, ese porcentaje se incremente cada vez más. En este marco, es evidente que Argentina ya corre muy detrás en la carrera para desarrollar su electromovilidad.

Además de BYD, esta semana el presidente brasileño, Lula Da Silva, inauguró la primera planta de GMW, la otra fabricante de este tipo de autos. El mandatario aseguró que dicho arribo permitirá generar 1.000 empleos directos de acá a finales de 2026, y destacó el diseño de políticas como Nova Indústria Brasil (NIB) y el Programa MOVER, "que incentivan la producción sustentable, la innovación tecnológica y la competitividad".

"Con esta inauguración, mostramos al mundo que Brasil está listo para liderar la transición hacia una flota más limpia, tecnológicamente más avanzada y competitiva, fortaleciendo nuestra economía y garantizando oportunidades para todos", celebró Lula.