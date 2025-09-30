La Ciudad planifica 400 puntos de carga para autos eléctricos







La iniciativa forma parte del programa Electromovilidad Porteña, que busca impulsar este tipo de movilidad en colaboración con el sector privado.

Buenos Aires se prepara para transformar el parque automotor

La Ciudad de Buenos Aires anunció la instalación de 400 estaciones de carga para vehículos eléctricos en los próximos dos años, distribuidas entre estaciones de servicio, garajes comerciales, veredas de parques y plazas, y frente a edificios públicos. La iniciativa forma parte del programa Electromovilidad Porteña, que busca impulsar la movilidad eléctrica en colaboración con el sector privado.

Las empresas privadas serán responsables de la inversión, instalación y mantenimiento de los cargadores, mientras que el gobierno porteño establecerá los estándares técnicos, otorgará los permisos y garantizará el ordenamiento urbano. Todos los puntos deberán contar con aplicaciones que permitan consultar en tiempo real su disponibilidad.

Estas medidas complementan beneficios fiscales y exenciones de peajes para vehículos eléctricos e híbridos, además del avance en transporte público eléctrico, como la línea de buses que conecta Parque Lezama con Retiro y el TramBUS, que unirá Nueva Pompeya con Aeroparque y Barrancas de Belgrano. Para 2027, la Ciudad exigirá que todos los colectivos nuevos sean eléctricos o funcionen con GNC.

Estas acciones buscan consolidar a Buenos Aires como referente nacional en infraestructura de movilidad sostenible.