Manijas electrónicas en autos: China pone freno a un riesgo de seguridad

Las manijas retráctiles, populares sobre todo en autos eléctricos y de lujo , fueron aplaudidas como un símbolo de modernidad y estilo.

Diseñadas para ocultarse y desplegarse automáticamente, ofrecían una estética limpia y una ligera mejora aerodinámica. Sin embargo, con el tiempo se detectó un problema crítico: en accidentes, la dependencia de sistemas eléctricos puede impedir abrir las puertas, poniendo en riesgo a ocupantes y rescatistas.

Ante el aumento de fallas y accidentes, China anunció que prohibirá las manijas completamente ocultas a partir de julio de 2027. Todos los vehículos deberán contar con un sistema manual visible y accesible desde el exterior.

Las estadísticas locales muestran que las manijas electrónicas fallan ocho veces más que las mecánicas y sus reparaciones cuestan tres veces más; en algunos modelos de autos eléctricos, el 12% de los ingresos a talleres se relaciona con este sistema.

La preocupación también llegó a Estados Unidos, donde la NHTSA investiga el Tesla Model Y 2021 por incidentes de atrapamiento. Marcas como Volkswagen y Audi ya incorporaron mecanismos de apertura de emergencia visibles, y Tesla trabaja en un botón híbrido que combine apertura mecánica y electrónica.

Con esta medida, China prioriza la seguridad sobre la estética, y la decisión podría marcar tendencia global, anticipando cambios en Europa y Estados Unidos.