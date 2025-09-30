Gigante automotriz chino con presencia en la Argentina estudia el mercado y prepara un vehículo de hidrógeno







Aunque los autos eléctricos siguen en proceso de evolución, los fabricantes también exploran alternativas más limpias. Los detalles.

BYD sigue avanzando en todo el mundo

La escena global de los vehículos eléctricos cambió por completo. Lo que alguna vez estuvo liderado por Tesla y el icónico Toyota Prius, hoy tiene nuevos protagonistas: las automotrices chinas, con BYD y Geely a la cabeza.

Mientras Tesla mantiene una fuerte presencia en América del Norte y Asia, BYD se consolidó como la marca líder de autos eléctricos en Europa y Sudamérica, impulsada por su estrategia de expansión con plantas propias en Brasil, Turquía y Hungría. China, lejos de conformarse, continúa su avance hacia nuevos mercados.

En este contexto, la movilidad eléctrica se posiciona como la opción más confiable. Y BYD refuerza esa tendencia con su nuevo sedán Han L, un modelo que combina potencia, autonomía y carga ultrarrápida.

china-lines-up-a-hydrogen-car-slayer-the-1086-hp-engine-that-rattles-the-leaderboard-640x360 BYD refuerza esa tendencia con su nuevo sedán Han L, un modelo que combina potencia, autonomía y carga ultrarrápida. Foto: automundochina

La versión 4x4 entrega 810 kW (1086 CV) y alcanza 601 km de autonomía CLTC, mientras que la tracción trasera ofrece 670 CV y 701 km por carga. Gracias a su sistema dual de carga, puede recuperar energía del 16% al 100% en solo 24 minutos. Equipado con una batería LFP de 83,2 kWh, el Han L se beneficia del sistema de alto voltaje de 945 V y mantiene tiempos de carga competitivos incluso en temperaturas extremas. Su diseño sigue el lenguaje “Loong Face”, con detalles inspirados en dragones y fénix, y su precio parte de los 300.000 yuanes (unos u$s41.350).