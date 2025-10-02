Patentamientos autos 0km: cuáles son las marcas chinas que lideran el mercado argentino







Varias firmas asiáticas debutaron o se relanzaron en 2025, ampliando su oferta y fortaleciendo su presencia en el país.

El mercado automotor argentino mostró en septiembre un leve avance en los patentamientos de 0km, con un crecimiento del 1,7% respecto de agosto, al registrarse 55.827 unidades frente a las 54.888 del mes anterior. Aunque el dato es positivo, se percibe una desaceleración en el impulso que venía mostrando la industria durante el invierno, afectada por el aumento del dólar y la incertidumbre electoral, factores que generaron una parálisis temporal en la demanda, pese a que septiembre contó con dos días hábiles más.

Aun así, el panorama general sigue siendo favorable: en los primeros nueve meses del año se acumulan 500.089 patentamientos, un 60,4% más que en igual período de 2024. Si la tendencia se mantiene, el año podría cerrar por encima de las 600.000 unidades.

En este escenario, las marcas chinas emergen como protagonistas del mercado. Muchas de ellas debutaron o se relanzaron en 2025, ampliando su oferta y fortaleciendo su presencia. Entre enero y septiembre, se patentaron 5.694 vehículos pertenecientes a 13 marcas de origen chino, con tres fabricantes claramente destacados.

Patentamientos de 0km: cuáles son las marcas chinas que lideran el mercado argentino Baic lidera el segmento con 2.492 unidades y una participación del 30%, seguida por Haval, con 1.619 vehículos (19,7%), y Foton, con 1.170 unidades (14,3%).

Más atrás se ubican Jac, DFSK, Chery, Jetour, KYC, Shineray, Great Wall, JMW, Kama y Shacman, entre otras.

Las marcas con mayor peso concentran su estrategia en SUV y utilitarios livianos. Baic se destaca con el X55, mientras que Haval crece con sus modelos H6 y Jolion. Foton, por su parte, mantiene un sólido desempeño en vehículos comerciales. baic-x55-ii-plus BAIC es una de las marcas más destacadas. Chery, pionera entre las chinas, se prepara para un relanzamiento con nueva gama; Jac ofrece uno de los SUV más accesibles del país; y DFSK, KYC y Shineray refuerzan su presencia en el segmento utilitario. El avance sostenido de las marcas chinas refleja una tendencia clara: el público argentino empieza a diversificar sus elecciones en busca de tecnología, equipamiento y precios competitivos, consolidando a los fabricantes de origen asiático como jugadores clave en la nueva etapa del mercado local.