1 de octubre 2025 - 11:54

Cuáles fueron los 10 autos eléctricos más vendidos en septiembre

Chevrolet lidera el mercado de vehículos 100% eléctricos, marcando un nuevo hito en las unidades patentadas. Las transferencias más destacadas.

Chevrolet Spark, el eléctrico más vendido en septiembre

La marca estadounidense encabezó el ranking con 104 unidades patentadas de su modelo Spark, que logró posicionarse rápidamente en el mercado argentino. Este resultado corresponde a su primer mes completo de operaciones, lo que refleja una fuerte aceptación por parte del público local y marca un nuevo dato clave en la evolución del mercado eléctrico.

Informate más

En el segundo lugar se ubicó el BYD Yuan Pro, con 12 unidades, consolidando la presencia de la marca china que continúa expandiendo su gama en el país. Tercero quedó el Volvo EX30, con 11 unidades, uno de los SUV eléctricos más recientes del segmento premium.

BYD pisa fuerte en el segmento eléctrico.

Completan el top ten: Great Wall ORA 03 (9), Renault Megane E-Tech (8), Renault Kangoo E-Tech (3), Audi Q8 e-tron (3), Coradir Tita (2), Volvo C40 (2) y BMW iX2 (1).

El crecimiento de las ventas eléctricas muestra una tendencia sostenida hacia la electromovilidad, impulsada por la llegada de nuevos modelos y por un consumidor más receptivo a la innovación tecnológica.

Las 10 marcas de eléctricos más vendidas en septiembre

  1. Chevrolet – 104 unidades
  2. Volvo – 13 unidades
  3. BYD – 12 unidades
  4. Renault – 11 unidades
  5. Great Wall – 9 unidades
  6. Audi – 3 unidades
  7. Coradir – 2 unidades
  8. BMW – 1 unidad
  9. BAIC – 1 unidad
  10. Ford – 1 unidad

Los 10 modelos más vendidos en septiembre

  1. Chevrolet Spark – 104 unidades
  2. BYD Yuan Pro – 12 unidades
  3. Volvo EX30 – 11 unidades
  4. Great Wall ORA 03 – 9 unidades
  5. Renault Megane – 8 unidades
  6. Renault Kangoo – 3 unidades
  7. Audi Q8 – 3 unidades
  8. Coradir Tita – 2 unidades
  9. Volvo C40 – 2 unidades
  10. BMW iX2 – 1 unidad

