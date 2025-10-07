Autos eléctricos: Tesla prepara versión más económica del Model Y para impulsar las ventas







Elon Musk anuncia un SUV más asequible que busca frenar la caída de ventas y competir con rivales globales.

Elon Musk lanzará una versión más económica de uno de sus modelos de autos para aumentar la demanda.

Tesla lanzará esta semana una versión más asequible de su SUV Model Y, en un intento por revertir la caída de ventas y recuperar cuota de mercado frente a la creciente competencia mundial. Elon Musk busca cumplir su promesa de vehículos para el mercado masivo mientras mantiene la atención de seguidores y analistas sobre el futuro de la compañía.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

El vehículo esperado se basa en las plataformas actuales de fabricación y diseño de Tesla. Durante el fin de semana, la empresa publicó dos vídeos en X que despertaron la expectativa: uno con luces de auto iluminando en la oscuridad y otro con una rueda girando, acompañado de la fecha “10/7”. A diferencia de lanzamientos anteriores, no se espera un evento presencial, aunque se anticipa un anuncio oficial.

Cuánto costará y qué cambiará Los interrogantes principales son el precio final, la autonomía y la reducción de costes. Musk había adelantado que el coche tendría un valor por debajo de los u$s30.000, incluyendo créditos fiscales estadounidenses. El ejecutivo señaló en julio que la demanda es alta, pero que muchas personas no pueden pagar los modelos actuales, por lo que hacer el vehículo más asequible es crucial para impulsar ventas.

A finales del año pasado, el crédito fiscal permitió aumentar los precios en u$s7.500, elevando las ventas trimestrales a récords. Sin embargo, se espera que las ventas se desaceleren si Tesla no lanza su modelo más económico. La compañía enfrenta un mercado competitivo en China y Europa, donde además las opiniones políticas de Musk han afectado la lealtad de algunos consumidores.

Tesla-Model-Y-2025-2 Con la baja del precio, esta iniciativa se convierte en crucial para que muchas personas puedan costear un coche de la marca. Futuro de Tesla y modelos asequibles Tesla planea iniciar la producción de las primeras unidades en los próximos meses. Además, prepara una versión reducida del sedán Modelo 3. Los vehículos accesibles serán fundamentales para alcanzar el objetivo de entregar 20 millones de coches en la próxima década, uno de los hitos del plan de compensación de Musk valorado en u$s1 billón.