7 de octubre 2025 - 15:05

General Motors acelera su estrategia eléctrica: lanzó la preventa de la nueva Chevrolet Captiva PHEV

La reserva estará activa durante octubre y noviembre, con 250 unidades disponibles y una monto inicial de u$s500.

Las Chevrolet Captiva PHEV ya están en la Argentina

El lanzamiento coincide con un momento positivo para GM: su Chevrolet Spark EUV, presentado hace apenas dos meses, ya lidera el ranking nacional de vehículos eléctricos más vendidos, consolidando el interés del público por las nuevas tecnologías.

Informate más

La Captiva PHEV marca el regreso del histórico nombre Captiva a la Argentina con una propuesta completamente renovada. Fabricada en China, combina un motor naftero 1.5 con un sistema híbrido enchufable que entrega 204 CV y 310 Nm de torque, ofreciendo hasta 1.000 km de autonomía total y 80 km en modo eléctrico.

CAPTIVA
La Captiva PHEV marca el regreso del histórico nombre Captiva a la Argentina con una propuesta completamente renovada.

Incluye llantas de 18 pulgadas, techo panorámico, cámara 360°, paquete de asistencias ADAS, tablero digital de 8.8” y pantalla multimedia de 15.6”.

Se lanzó la preventa de la nueva Chevrolet Captiva PHEV

La preventa estará activa durante octubre y noviembre, con 250 unidades disponibles y una reserva inicial de 500 dólares. Los compradores accederán a tres servicios gratuitos. El precio final se anunciará en el verano.

Como incentivo adicional, la Captiva PHEV está exenta de aranceles aduaneros, al igual que el Spark EUV.

