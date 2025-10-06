Citroën amplió su gama en la Argentina con tres lanzamientos clave: C3 XTR, C3 Aircross XTR y Basalt Dark Edition

Estas propuestas amplían el portfolio nacional con un enfoque aventurero y sofisticado, alineado a la estrategia regional de Stellantis de ofrecer vehículos accesibles, modernos y conectados.

Citroën Argentina reforzó su presencia en el mercado local con el lanzamiento de tres nuevas versiones que combinan diseño, confort y eficiencia: C3 XTR , C3 Aircross XTR y Basalt Dark Edition . Estas propuestas amplían el portfolio nacional con un enfoque aventurero y sofisticado, alineado a la estrategia regional de Stellantis de ofrecer vehículos accesibles, modernos y conectados.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Inspirada en la denominación “eXTReme” , utilizada por la marca en los años 2000, la línea XTR regresa con un estilo renovado. Los nuevos C3 XTR y C3 Aircross XTR incorporan detalles en light green , combinaciones bitono y llantas oscurecidas (de 15” en el C3 y 17” en el Aircross), reforzando una identidad sólida y moderna, lista para la ciudad o escapadas fuera del asfalto.

En el interior, ambas versiones suman tapizados exclusivos con costuras en verde, terminaciones suaves y un completo sistema multimedia Citroën Connect con pantalla táctil de 10,25 pulgadas , conectividad inalámbrica Android Auto y Apple CarPlay , y puertos USB tipo A y C .

Citroën C3 XTR : motor VTi 1.6 de 115 CV con caja automática de 6 marchas . Precio : $30.310.000.

Citroën C3 Aircross XTR (5 pasajeros): motor Turbo 200 de 120 CV y 200 Nm, con transmisión CVT de siete marchas simuladas. Precio: $38.600.000.

pedrobicudo-5977 Citroën C3 Aircross XTR (5 pasajeros).

Basalt Dark Edition: sofisticación y deportividad

La tercera novedad es el Basalt Dark Edition, la versión tope de gama del nuevo SUV coupé de Citroën. Se distingue por su estética oscurecida, llantas negras de 16”, detalles en rojo “André Red”, pedales deportivos y un interior completamente negro con costuras rojas.

Incorpora el mismo motor Turbo 200 (120 CV, 200 Nm) con CVT de siete marchas y tres modos de conducción, logrando una aceleración de 0 a 100 km/h en 10 segundos. Precio: $36.040.000.

Financiación y beneficios

Citroën ofrece planes exclusivos a través de PSA Finance:

Tasa 0% hasta $15.000.000 en 18 meses .

Alternativas Créditos UVA: 24 meses (5,9%) o 36 meses (14,9%) por hasta $26.000.000.

Además, las tres versiones incluyen garantía de 3 años o 100.000 km, y acceso a los programas Citizen y FlexCare, que ofrecen mantenimiento anticipado y garantía extendida, junto a más de 30 accesorios originales para personalizar cada vehículo.