Ford lanzará un auto eléctrico barato para competir con Tesla: "Queremos apostar a todo" + Seguir en









El CEO Jim Farley confirmó que la marca desarrollará un sedán eléctrico de bajo costo para enfrentar a los Model 3 y Model Y, en paralelo a una fuerte apuesta por los híbridos.

Ford avanza en la creación de un nuevo vehículo

La estrategia de Ford hacia la electrificación suma un nuevo capítulo. Aunque en los últimos meses la marca priorizó los modelos híbridos tras algunos resultados por debajo de lo esperado en eléctricos, su CEO, Jim Farley, adelantó que la compañía no se retirará de este segmento. Por el contrario, planea lanzar un modelo que podría cambiar su posicionamiento.

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En un podcast en Estados Unidos, el directivo confirmó que la automotriz trabaja en un vehículo eléctrico económico, con el objetivo de competir directamente contra los modelos más populares de Tesla, como el Model 3 y el Model Y. El lanzamiento estaría previsto dentro de un plazo cercano a los dos años.

La iniciativa forma parte de una estrategia más amplia. “Tendremos una gama completamente híbrida y también vehículos eléctricos de autonomía extendida”, explicó Farley, dejando en claro que la marca buscará cubrir todos los frentes tecnológicos.

Estrategia de Ford: una nueva plataforma para bajar costos El desarrollo del futuro modelo estará basado en la nueva arquitectura UEV (Universal Electric Vehicle), una plataforma propia diseñada para dar soporte a una familia completa de vehículos eléctricos. Esta base también será utilizada en una pick-up eléctrica de bajo costo que la compañía ya había anticipado.

Según Ford, el objetivo es reducir significativamente los costos de producción sin comprometer la eficiencia. Para lograrlo, la plataforma incorporará baterías más pequeñas y livianas, junto con mejoras en aerodinámica y consumo energético.

En este punto, la marca sigue el camino que impulsó Tesla, adoptando procesos industriales más simples, como la fundición de grandes piezas, que permite reducir la cantidad de componentes y acelerar los tiempos de fabricación. ford-universal-platform_4_1000x563 Según Ford, el objetivo es reducir significativamente los costos de producción sin comprometer la eficiencia. Para lograrlo, la plataforma incorporará baterías más pequeñas y livianas, junto con mejoras en aerodinámica y consumo energético. Además, referentes técnicos como Alan Clarke, responsable del desarrollo de esta plataforma, remarcaron que la eficiencia será un eje central del proyecto, clave para compensar el uso de baterías de menor tamaño. Un nuevo frente en la competencia eléctrica El anuncio también refleja un cambio de enfoque en la estrategia global de Ford, que busca reposicionarse en el mercado europeo y recuperar protagonismo en el segmento de autos eléctricos. Mientras tanto, la competencia con Tesla se intensifica. La firma liderada por Elon Musk sigue marcando el ritmo en el desarrollo de vehículos eléctricos accesibles y de gran volumen, lo que obliga a otros fabricantes a ajustar sus planes. En ese escenario, el futuro modelo de Ford aparece como una apuesta clave: un eléctrico más económico, pensado para competir en volumen y captar nuevos clientes en un mercado cada vez más competitivo. El resultado de esta estrategia dependerá no solo del precio final, sino también de la capacidad de la marca para escalar producción, mejorar eficiencia y sostener márgenes en un contexto global desafiante.