Ford admite que la era SUV se enfría y prepara el regreso de modelos clásicos

Tras años apostando casi exclusivamente a utilitarios deportivos en Europa, la marca revisa su hoja de ruta. Jim Farley anticipó el desarrollo de nuevos vehículos eléctricos con siluetas tradicionales y apoyados en alianzas estratégicas.

Después de una década en la que los SUV se convirtieron en el eje central de su oferta europea, Ford comienza a replantear su estrategia . La compañía entiende que el crecimiento explosivo de este tipo de vehículos muestra señales de madurez y que existe espacio para recuperar formatos más convencionales dentro de su gama.

La decisión no es menor. El viraje hacia los SUV implicó despedidas resonantes como las de Focus , Fiesta , Mondeo y Ka , modelos que durante años fueron pilares de la marca en distintos segmentos. Aquella reconversión buscaba concentrar recursos en productos de mayor rentabilidad y alineados con la demanda dominante.

Sin embargo, el propio CEO global, Jim Farley , confirmó durante la presentación de resultados del cuarto trimestre de 2025 que la empresa trabaja en una nueva generación de vehículos eléctricos que no estarán limitados a la silueta SUV. El anuncio fue replicado inicialmente por el medio especializado Ford Authority .

La clave de este movimiento será una plataforma eléctrica modular y asequible , diseñada para optimizar peso, eficiencia y aerodinámica sin depender de baterías sobredimensionadas. Según la compañía, esta arquitectura permitirá desarrollar distintos tipos de carrocería, ampliando nuevamente el abanico de opciones.

En este proceso también resultan fundamentales las alianzas industriales. El acuerdo con Renault prevé compartir componentes de los nuevos Renault 4 y Renault 5 , lo que abre la puerta a reinterpretaciones modernas de modelos históricos de Ford . En paralelo, la cooperación con Volkswagen seguirá aportando soluciones tecnológicas en determinados proyectos.

El viraje hacia los SUV implicó despedidas resonantes como las de Focus (imagen), Fiesta, Mondeo y Ka, modelos que durante años fueron pilares de la marca en distintos segmentos.

De hecho, surgieron versiones que señalan que un eventual Fiesta eléctrico podría apoyarse en la base del Renault 5, mientras que un sucesor del Focus encontraría inspiración técnica en el Renault 4.

Actualmente, la oferta europea de la marca se compone mayoritariamente de SUV y crossovers como Puma, Explorer, Capri, Kuga y Mustang Mach-E, además de variantes utilitarias y el icónico Mustang coupé. Según confirmó Christoph Herr, CEO de Ford Alemania, los concesionarios ya fueron informados sobre futuros lanzamientos que comenzarán a llegar desde 2027.

Con este giro, la automotriz busca equilibrar su portafolio en un mercado que avanza hacia la electrificación, pero donde la diversidad de siluetas vuelve a ganar protagonismo.