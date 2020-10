Dilema oficial: impuesto al lujo para nacionales

En lo que se está trabajando excede al interés de Volkswagen. Es una negociación que vienen llevando a cabo desde ADEFA ya que hay varias marcas jaqueadas por el mismo mal. La idea que impulsan las terminales locales es que los internos no afecten a modelos nacionales. Hay dos formas de llegar a eso. Una, la de exceptuar directamente a los 0 km “made in Argentina” y gravar sólo a los importados. Eso no es viable ya que viola los acuerdos con Brasil y las normas de la OMC. En la gestión anterior kirchnerista se intentó aplicar pero se desactivó de inmediato por el despropósito legal. La otra, llevar la base imponible al valor del auto nacional más caro para que desde ahí, para abajo, queden todos fuera del impuesto. Eso sería llevar la base imponible de los $2 millones de la actualidad a los más de $4 millones de referencia de la SW4. Esta es la propuesta de máxima que impulsan en ADEFA y la que se está discutiendo pero tiene una contrariedad. De adoptar esa medida, muchos modelos importados quedarían también beneficiados por “efecto paraguas”. Esto es algo que el Gobierno no quiere porque implicaría mayores ventas de esos modelos y, por consiguiente, mayor pérdida de dólares. La gran duda, ahora, es si los funcionarios del área aceptan correr ese riesgo de salida de divisas o se mantiene en la posición actual que hace que modelos nacionales paguen igual el tributo. Eso tendrá un alto costo político y económico, en lo inmediato y en el largo plazo. En las casas matrices de las automotrices no verán con buenos ojos este castigo fiscal inesperado. No era el escenario en que se decidieron esas inversiones y sería un nuevo ejemplo de un cambio profundo de las reglas de juego. ¿Cómo se pedirá que vuelvan a apostar al país? La Argentina necesita que las empresas traigan dólares y no es un mercado atractivo para hacerlo. Con decisiones como las que se podría tomar, se agravaría esa situación. Más que seducir al capital, se lo combatiría.