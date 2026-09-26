Grok llega a los Tesla: qué puede hacer la inteligencia artificial dentro del auto

La inteligencia artificial de xAI se integra a los vehículos Tesla y permite realizar consultas y controlar distintas funciones mediante comandos de voz.

Grok se incorpora al ecosistema de Tesla como asistente de inteligencia artificial y permite interactuar con el vehículo sin depender de la pantalla táctil.

Los vehículos Tesla incorporan Grok, el asistente de inteligencia artificial desarrollado por xAI , para ampliar las funciones que los conductores pueden manejar mediante comandos de voz. La herramienta permite mantener conversaciones con el sistema y realizar distintas consultas durante los viajes.

La integración va más allá de responder preguntas. Según las funciones disponibles, Grok puede interactuar con diferentes herramientas del vehículo , desde la navegación y las llamadas hasta la música y la climatización, convirtiéndose en un nuevo canal para controlar funciones del auto.

Grok es un asistente de inteligencia artificial desarrollado por xAI que fue incorporado al sistema de los vehículos Tesla. Su funcionamiento está basado en la interacción mediante lenguaje natural , por lo que el usuario puede formular pedidos y preguntas sin tener que recurrir necesariamente a comandos rígidos.

La herramienta está pensada para utilizarse de manera manos libres . El conductor puede activarla desde el sistema del vehículo y mantener una conversación con el asistente, que también puede responder consultas relacionadas específicamente con el funcionamiento del Tesla.

La disponibilidad depende del modelo, el hardware y la versión de software instalada. Tesla señala que, entre los requisitos actuales, se encuentran determinados procesadores, una versión compatible del software y Conectividad Premium o una conexión Wi-Fi.

Todo lo que puede hacer Grok en un auto Tesla

Una de las funciones más importantes es la posibilidad de utilizar la voz para gestionar tareas vinculadas con la conducción. Grok puede iniciar o modificar rutas, realizar llamadas y buscar o reproducir música, además de intervenir sobre determinados controles del vehículo.

El asistente también puede utilizarse para ajustar funciones de confort, como la temperatura del habitáculo, y acceder a determinadas opciones del sistema. De esta manera, varias acciones que antes requerían tocar la pantalla pueden realizarse mediante una instrucción hablada.

La evolución de Grok también apunta hacia tareas más complejas. En las actualizaciones más recientes, Tesla presentó funciones que permiten al asistente trabajar con información de servicios conectados, como correo electrónico, calendario y otros contenidos, ampliando su papel desde un chatbot hacia una herramienta capaz de ejecutar determinadas tareas.

La nueva función que transforma a Grok en un asistente más completo

La novedad más reciente es la incorporación de Grok Bot y los Connectors, que amplían las posibilidades del asistente dentro del vehículo. La idea es que la inteligencia artificial pueda interactuar con información de servicios externos y no limitarse a responder preguntas generales.

Los Connectors permiten vincular determinadas cuentas y fuentes de información para que Grok pueda trabajar con contenidos como el correo electrónico, el calendario o archivos existentes. Esto abre la posibilidad de consultar información personal mediante comandos de voz mientras se utiliza el vehículo.

Tesla presentó esta evolución como una forma de hacer que Grok pueda realizar trabajo útil para el usuario, en lugar de limitarse a conversar. La disponibilidad concreta de estas funciones puede variar según el vehículo, el software, la región y las condiciones de cada servicio.