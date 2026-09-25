Cupo de autos híbridos y eléctricos en la Argentina y la disputa por el arancel de importación + Agregar ámbito en









Las empresas ajustan sus estrategias comerciales para el cupo 2027 ante la demora en la publicación oficial, al tiempo que aumentan el volumen de unidades tradicionales para sostener sus estructuras de ventas.

El cupo de autos híbridos y eléctricos abre un nuevo debate Freepik

El sector automotor argentino atraviesa semanas de definiciones clave a la espera de que el Gobierno nacional reglamente las condiciones y la asignación del cupo libre de arancel para vehículos híbridos y eléctricos de cara al próximo período.

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La expectativa por la publicación en el Boletín Oficial mantiene en vilo a las marcas, en un esquema donde 50.000 unidades anuales de tecnologías limpias ingresan exentas del tributo del 35% reservado a los mercados extrazona.

El nudo de la discusión radica en la distribución de las cuotas entre los grandes grupos industriales y las empresas importadoras de menor escala.

Mientras los actores más consolidados argumentan que el beneficio debe asignarse en función de la capacidad instalada y la infraestructura de red, las firmas emergentes solicitan un reparto más equitativo para garantizar la viabilidad comercial de sus redes de concesionarios y repuestos.

Ante las limitaciones físicas del beneficio tributario, diversas marcas han comenzado a diversificar su oferta incorporando modelos a nafta que abonan la alícuota del 35% para asegurar volumen de ventas. Estrategias mixtas y modelos de combustión que pagan la alícuota completa Ante las limitaciones físicas del beneficio tributario, diversas marcas han comenzado a diversificar su oferta incorporando modelos a nafta que abonan la alícuota del 35% para asegurar volumen de ventas:

Efecto volumen: ejemplos como el Ford Territory demuestran la efectividad de convivir con ambos esquemas. A pesar de que sus versiones nafteras tributan el arancel completo extrazona, el modelo se ubica entre los más vendidos del país.

Oferta de firmas chinas: marcas como GWM (Haval) , BYD , BAIC , Jetour y MG han decidido absorber margen o negociar valores de origen (FOB) para traer variantes convencionales junto a sus gamas electrificadas dentro del beneficio.

Composición del mercado: de los patentamientos registrados en lo que va del año, cerca del 9,5% de las unidades vendidas corresponden a modelos que abonan la alícuota extrazona, mientras que el resto proviene de producción nacional, convenios regionales (Brasil, México, Colombia) o el cupo verde. Sostenibilidad financiera y desarrollo de redes oficiales Fuentes del sector señalan que sostener una marca en el mercado local requiere un volumen mínimo que no puede depender en forma exclusiva de las cuotas de exención impositiva. La exigencia de infraestructura posventa, talleres autorizados y logística de componentes obliga a las automotrices a complementar su portafolio con vehículos de combustión tradicional, diversificando el riesgo comercial mientras se define el nuevo marco normativo.