Javier Milei fantaseó con tener un Cybertruck y manejarlo por Buenos Aires: "Una cosa maravillosa, tipo Batman" + Agregar ámbito en









Ante una pregunta sobre los autos chinos que llegan a la Argentina, el Presidente describió cómo personalizaría la camioneta de Tesla: negra y con un león dorado.

Javier Milei habló ante el Club Económico de Nueva York y respondió preguntas sobre el comercio con China.

El presidente Javier Milei dijo este jueves que le gustaría tener un Tesla Cybertruck negro con un león dorado para circular por Buenos Aires. Lo planteó durante una entrevista en el Club Económico de Nueva York, ante una pregunta sobre la presencia de autos chinos en el mercado argentino.

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“Si yo me tuviera que comprar un auto para mí, me gustaría tener el Cybertruck”, afirmó. Luego describió cómo se lo imaginaba: “Todo pintado de negro y un león dorado”. El mandatario comparó esa imagen con Batman y agregó que, fuera de esa elección, se compraría un auto italiano porque le gusta su diseño.

El comentario surgió cuando el entrevistador, el Editor Global de Bloomberg, John Micklethwait, le preguntó por la relación comercial con China y mencionó los vehículos de ese país que circulan en la Argentina. Milei respondió que la elección corresponde a los consumidores, más allá de sus propias preferencias.

“Los autos no los importo yo, los importan los individuos”, señaló. También sostuvo que cada persona debe poder comprar el vehículo que quiera y que no le corresponde indicarle a los argentinos dónde hacerlo. En ese contexto mencionó al Cybertruck como el modelo que elegiría para sí mismo.

Milei ya había probado un Cybertruck y un diputado libertario importó uno El interés de Milei por la camioneta de Tesla tiene antecedentes. En abril de 2024, durante una visita a la fábrica de la compañía en Texas, se reunió con Elon Musk y condujo un Cybertruck acompañado por su hermana Karina Milei.

El vehículo volvió a quedar asociado al oficialismo en mayo de este año, cuando el diputado nacional de La Libertad Avanza por Jujuy Manuel Quintar llegó al Congreso con un Cybertruck que había comprado en Estados Unidos e importado a la Argentina. Su presencia en el estacionamiento de la Cámara baja abrió una controversia por el valor de la camioneta. Quintar defendió la compra y afirmó que había realizado la importación de manera legal. La Cybertruck es la camioneta eléctrica de Tesla que Milei imaginó pintada de negro y con un león dorado. En aquel momento, Milei respaldó al legislador y expresó: “Ojalá yo pudiera comprarme uno, ¿cuál es el problema?”. Meses después, en Nueva York, volvió a mencionar el modelo y esta vez detalló cómo le gustaría personalizarlo.