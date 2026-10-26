Honda prepara su primera pick up mediana global y ya tiene fecha de lanzamiento

La automotriz japonesa busca ampliar su presencia en uno de los segmentos más competitivos del mundo. Un acuerdo industrial le permitiría desarrollar una camioneta con estructura tradicional y acelerar su llegada al mercado.

El segmento de las pick ups medianas podría sumar un nuevo competidor de peso en los próximos años. Honda trabaja en un proyecto para incorporar una camioneta con chasis independiente , una configuración que le permitiría ingresar en una categoría donde actualmente no cuenta con una propuesta global equivalente a las de sus principales rivales japoneses.

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La iniciativa contempla una alianza con Mitsubishi , mediante la cual Honda aprovecharía la plataforma de la L200 , uno de los modelos más reconocidos de la marca de los tres diamantes. El desarrollo permitiría reducir los tiempos de ingeniería y los costos de producción, sin necesidad de crear una arquitectura completamente nueva.

De acuerdo con la información difundida por medios especializados, entre ellos el brasileño UOL, el lanzamiento estaría previsto para 2028 , con una primera etapa comercial enfocada en los países del sudeste asiático.

Por ahora, no se conocen el nombre definitivo, el diseño ni las motorizaciones que tendrá la futura camioneta. Tampoco se confirmó una eventual comercialización en América Latina.

El acuerdo representa una oportunidad para ambas compañías. Honda podría ampliar su catálogo hacia un segmento de gran importancia comercial, mientras que Mitsubishi tendría la posibilidad de incrementar la actividad de sus instalaciones industriales en Tailandia.

La estrategia sigue una fórmula que ya aparece en otros proyectos de la industria automotriz: compartir plataformas y componentes para desarrollar vehículos destinados a diferentes marcas, manteniendo identidades comerciales propias.

Una plataforma conocida para una nueva competidora

La futura pick up de Honda tendría como punto de partida la estructura de la Mitsubishi L200, un vehículo concebido para combinar capacidad de carga, resistencia y prestaciones todoterreno.

Su principal característica es el chasis de largueros, una arquitectura utilizada habitualmente por las camionetas medianas destinadas al trabajo y a la circulación por terrenos exigentes.

Este tipo de construcción se diferencia del sistema monocasco presente en muchos SUV y permite desarrollar vehículos preparados para soportar esfuerzos importantes, transportar cargas y remolcar.

En determinadas configuraciones, la Mitsubishi L200 incorpora tracción integral Super Select 4WD-II, bloqueo de diferencial trasero y distintos programas de conducción para superficies de baja adherencia.

Además, según la versión y el mercado, puede alcanzar una capacidad de remolque de hasta 3.500 kilos.

Sin embargo, todavía no está definido cuáles de estas características serán trasladadas a la camioneta de Honda.

Una de las posibilidades es que ambas compartan buena parte de sus componentes mecánicos y estructurales, mientras que Honda incorpore modificaciones exteriores, una parrilla específica y detalles propios de equipamiento para diferenciar su producto.

Esta alternativa también permitiría aprovechar una base industrial que Mitsubishi ya utiliza y que forma parte de su cooperación con Nissan en el desarrollo de la nueva generación de la Frontier.

Esta alternativa también permitiría aprovechar una base industrial que Mitsubishi ya utiliza y que forma parte de su cooperación con Nissan en el desarrollo de la nueva generación de la Frontier.

La llegada de una pick up mediana supondría un cambio importante en la estrategia de Honda. Actualmente, la compañía comercializa en Norteamérica la Ridgeline, aunque se trata de un vehículo con una concepción diferente.

A diferencia de las camionetas tradicionales, la Ridgeline utiliza carrocería monocasco, una solución que prioriza el confort de marcha y un comportamiento más cercano al de un SUV.

El nuevo proyecto permitiría incorporar una alternativa orientada a clientes que necesitan mayores capacidades para actividades laborales, transporte de cargas y uso fuera del asfalto.

¿Podría llegar a la Argentina?

El desarrollo también despierta interés en América Latina, donde las pick ups medianas ocupan un lugar central dentro del mercado automotor.

En Argentina, el segmento tiene como principales protagonistas a la Toyota Hilux, Ford Ranger y Volkswagen Amarok, junto con otras propuestas como la Mitsubishi L200 y la Nissan Frontier.

Una eventual incorporación de Honda ampliaría la competencia en una categoría especialmente importante para sectores como el agro, la construcción, la minería y la industria energética.

Sin embargo, la llegada de esta futura camioneta al mercado argentino no está confirmada. Los planes conocidos hasta ahora apuntan a una comercialización inicial en los países que integran la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN).

La elección de esa región responde a su importancia para las camionetas medianas y a la infraestructura productiva que Mitsubishi posee en Tailandia.

Desde el punto de vista industrial, compartir una plataforma permitiría distribuir los costos de desarrollo y fabricación entre una mayor cantidad de unidades.

La cooperación se enmarca, además, en los acercamientos que Honda, Nissan y Mitsubishi comenzaron a explorar durante 2024 para encontrar oportunidades de trabajo conjunto.

Aunque las negociaciones para una integración empresarial más profunda no prosperaron, la posibilidad de compartir proyectos específicos continúa siendo una herramienta para mejorar la competitividad.

Para Honda, el desafío será conseguir que su futura pick-up tenga una identidad reconocible, aun cuando comparta gran parte de su ingeniería con un producto existente.

Si se cumplen los plazos previstos, 2028 marcaría el ingreso de Honda a una nueva categoría de camionetas medianas, con una propuesta que podría aprovechar la experiencia de Mitsubishi y abrir oportunidades comerciales en otros mercados.

Por ahora, el proyecto se encuentra en una etapa de definiciones y todavía quedan interrogantes sobre su diseño, motorización y expansión internacional.