Honda refuerza su negocio y suma planes de ahorro para motos en el país + Agregar ámbito en









La marca japonesa creó una subsidiaria que ofrecerá este servicio, en un mercado que crece fuerte y donde la financiación se vuelve clave para el acceso.

Honda suma planes de ahorro para sus motos en el país

En un contexto de fuerte crecimiento del mercado de motos en la Argentina, Honda decidió dar un paso estratégico: la creación de una nueva empresa subsidiaria orientada a la financiación. Se trata de Honda Plan Argentina (HPA), una compañía que permitirá acceder a motocicletas mediante planes de ahorro, replicando un esquema habitual en autos pero aún poco extendido en el mundo de las dos ruedas.

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La iniciativa llega en un momento de expansión del sector. Durante el primer semestre del año, las ventas de motovehículos alcanzaron niveles récord, con un incremento significativo respecto al mismo período anterior. En ese escenario, la financiación aparece como un factor determinante para sostener la demanda.

Planes de ahorro para ampliar el acceso El funcionamiento de HPA será similar al de los planes tradicionales: los clientes integran grupos y realizan aportes mensuales que conforman un fondo común, a partir del cual las unidades se adjudican mediante sorteo o licitación. Este sistema apunta a brindar mayor previsibilidad y accesibilidad a quienes buscan adquirir una moto.

La iniciativa llega en un momento de expansión del sector. Durante el primer semestre del año, las ventas de motovehículos alcanzaron niveles récord, con un incremento significativo respecto al mismo período anterior. La nueva sociedad cuenta con participación de Honda South America (60%) y Honda Argentina (40%), y un capital inicial de cinco millones de dólares. Desde la compañía destacan que el objetivo es acompañar la transformación de la movilidad con herramientas financieras acordes a las nuevas demandas del consumidor.

En paralelo, el mercado sigue mostrando una fuerte inclinación hacia modelos de baja cilindrada, especialmente entre 110cc y 150cc, que se consolidan como la opción más elegida por su costo accesible, bajo consumo y mantenimiento económico. En ese segmento, Honda mantiene el liderazgo con modelos como la Wave 110S.

Con esta movida, la automotriz no solo refuerza su presencia en el país, donde opera desde hace más de 40 años, sino que también busca profundizar el vínculo con sus clientes, facilitando el acceso a la movilidad en un contexto donde las condiciones de financiamiento resultan cada vez más determinantes.

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