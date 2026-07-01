Las motos más vendidas de junio: liderazgo firme y pelea ajustada en el top 10 + Agregar ámbito en









Con más de 68 mil unidades patentadas, el mercado de motovehículos crece con fuerza interanual y muestra cambios en el ranking de marcas y modelos.

El mercado de motos continúa en ascenso Imagen: Freepik

El mercado de motovehículos registró en junio un total de 68.390 unidades patentadas, lo que representa una suba del 42,3% interanual, según datos de ACARA. En la comparación mensual, en cambio, se observó una leve caída del 1,1% frente a mayo.

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En el acumulado del año, el sector alcanza 440.190 unidades, con un crecimiento del 43,8%, consolidando uno de los segmentos más dinámicos del mercado.

Ranking de marcas: cambios en el podio El liderazgo se mantiene sin discusión, pero con movimientos en los puestos siguientes que recalientan la competencia:

Honda – 13.501 unidades Keller – 8.301 unidades Gilera – 8.137 unidades Motomel – 8.013 unidades Corven – 6.014 unidades Modelos más vendidos del mes En el ranking por modelos, se mantiene la tendencia con fuerte presencia de motos de baja cilindrada:

Keller KN 110-8 – 7.336 unidades Honda Wave 110S – 7.113 unidades Gilera Smash – 5.913 unidades Motomel B110 – 4.653 unidades Corven Energy 110 – 3.797 unidades El mercado de motos sigue mostrando alta competitividad, con marcas que disputan posiciones muy ajustadas y modelos accesibles que dominan las ventas.

La Honda Wave continúa en el podio. Todo indica que la tendencia se mantendrá en la segunda mitad del año, con una demanda sostenida impulsada por la movilidad económica.

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