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1 de julio 2026 - 11:11

Las motos más vendidas de junio: liderazgo firme y pelea ajustada en el top 10

Con más de 68 mil unidades patentadas, el mercado de motovehículos crece con fuerza interanual y muestra cambios en el ranking de marcas y modelos.

El mercado de motos continúa en ascenso&nbsp;

El mercado de motos continúa en ascenso 

Imagen: Freepik

El mercado de motovehículos registró en junio un total de 68.390 unidades patentadas, lo que representa una suba del 42,3% interanual, según datos de ACARA. En la comparación mensual, en cambio, se observó una leve caída del 1,1% frente a mayo.

En el acumulado del año, el sector alcanza 440.190 unidades, con un crecimiento del 43,8%, consolidando uno de los segmentos más dinámicos del mercado.

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Ranking de marcas: cambios en el podio

El liderazgo se mantiene sin discusión, pero con movimientos en los puestos siguientes que recalientan la competencia:

  1. Honda13.501 unidades
  2. Keller8.301 unidades
  3. Gilera8.137 unidades
  4. Motomel8.013 unidades
  5. Corven6.014 unidades

Modelos más vendidos del mes

En el ranking por modelos, se mantiene la tendencia con fuerte presencia de motos de baja cilindrada:

  1. Keller KN 110-87.336 unidades
  2. Honda Wave 110S7.113 unidades
  3. Gilera Smash5.913 unidades
  4. Motomel B1104.653 unidades
  5. Corven Energy 1103.797 unidades

El mercado de motos sigue mostrando alta competitividad, con marcas que disputan posiciones muy ajustadas y modelos accesibles que dominan las ventas.

La Honda Wave continúa en el podio.

La Honda Wave continúa en el podio.

Todo indica que la tendencia se mantendrá en la segunda mitad del año, con una demanda sostenida impulsada por la movilidad económica.

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