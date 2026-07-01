El mercado de motovehículos registró en junio un total de 68.390 unidades patentadas, lo que representa una suba del 42,3% interanual, según datos de ACARA. En la comparación mensual, en cambio, se observó una leve caída del 1,1% frente a mayo.
Las motos más vendidas de junio: liderazgo firme y pelea ajustada en el top 10
Con más de 68 mil unidades patentadas, el mercado de motovehículos crece con fuerza interanual y muestra cambios en el ranking de marcas y modelos.
-
Boom de ventas de motos: por qué cada vez más argentinos las eligen antes que el auto
-
Corven Motos relanza sus scooters: llegan los nuevos Expert 80 y Expert 150
En el acumulado del año, el sector alcanza 440.190 unidades, con un crecimiento del 43,8%, consolidando uno de los segmentos más dinámicos del mercado.
Ranking de marcas: cambios en el podio
El liderazgo se mantiene sin discusión, pero con movimientos en los puestos siguientes que recalientan la competencia:
- Honda – 13.501 unidades
- Keller – 8.301 unidades
- Gilera – 8.137 unidades
- Motomel – 8.013 unidades
- Corven – 6.014 unidades
Modelos más vendidos del mes
En el ranking por modelos, se mantiene la tendencia con fuerte presencia de motos de baja cilindrada:
- Keller KN 110-8 – 7.336 unidades
- Honda Wave 110S – 7.113 unidades
- Gilera Smash – 5.913 unidades
- Motomel B110 – 4.653 unidades
- Corven Energy 110 – 3.797 unidades
El mercado de motos sigue mostrando alta competitividad, con marcas que disputan posiciones muy ajustadas y modelos accesibles que dominan las ventas.
Todo indica que la tendencia se mantendrá en la segunda mitad del año, con una demanda sostenida impulsada por la movilidad económica.