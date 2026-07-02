Hyundai renueva su sedán global con más espacio, diseño y foco en inteligencia artificial + Agregar ámbito en









La marca coreana presentó una nueva generación del Elantra/Avante, que crece en tamaño, suma conectividad avanzada y apunta a redefinir la experiencia a bordo.

El nuevo Avante

La automotriz coreana Hyundai mostró en el Salón de la Movilidad de Busan 2026 la nueva generación de su sedán compacto, conocido como Hyundai Elantra en mercados como la Argentina. Se trata de una renovación integral que llega seis años después del modelo anterior, con cambios en diseño, dimensiones y tecnología.

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El modelo adopta una estética más marcada, con líneas definidas y una postura más ancha y baja. Además, crece en tamaño: ahora mide 4765 mm de largo y suma mayor distancia entre ejes, lo que mejora el espacio interior y lo posiciona más cerca del segmento mediano.

Nuevo Hyundai: más tecnología y protagonismo del software Uno de los ejes principales de esta evolución es la incorporación de nuevos sistemas digitales. El sedán integra Pleos Connect, una plataforma basada en Android Automotive que centraliza funciones del vehículo, navegación y entretenimiento, junto con un ecosistema de aplicaciones propio.

A esto se suma Gleo AI, un asistente de inteligencia artificial generativa capaz de interactuar con el conductor, interpretar comandos naturales y gestionar distintas funciones del vehículo.

El modelo adopta una estética más marcada, con líneas definidas y una postura más ancha y baja. Además, crece en tamaño: ahora mide 4765 mm de largo y suma mayor distancia entre ejes, lo que mejora el espacio interior y lo posiciona más cerca del segmento mediano. En el interior, el diseño apuesta por un entorno envolvente con pantallas de gran tamaño —hasta 14,6 pulgadas— y una configuración orientada al conductor. El crecimiento exterior también impacta en la habitabilidad, con más espacio en plazas traseras y un baúl de mayor capacidad.

En materia mecánica, la gama incluye un motor naftero 2.0 de 149 CV y una opción híbrida de 157 CV combinados. A esto se suma un paquete completo de asistencias a la conducción, con funciones avanzadas como control crucero inteligente con navegación, mantenimiento de carril y sistemas de frenado de emergencia. Aunque la marca aún no tiene planes de traer el modelo al mercado argentino en el corto plazo, esta variante aparece como una alternativa atractiva, especialmente en su variante electrificada, en un segmento con poca oferta de sedanes modernos y eficientes.