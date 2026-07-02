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2 de julio 2026 - 08:41

El Gran Premio Argentino Histórico vuelve a las rutas con su edición número 23

El Automóvil Club Argentino presentó una nueva edición de la clásica competencia que unirá cinco provincias y combinará deporte, cultura y acción solidaria.

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Se lanzó el Gran Premio Argentino Histórico 

El Automóvil Club Argentino (ACA) lanzó oficialmente el XXIII Gran Premio Argentino Histórico, una de las pruebas de regularidad más emblemáticas del país. El evento se realizó en la sede central de la institución y contó con la participación de autoridades, dirigentes y representantes del sector.

La presentación estuvo encabezada por Jorge Revello, vicepresidente del ACA y titular del comité organizador, acompañado por el gobernador de Catamarca, Raúl Jalil, junto a funcionarios, sponsors y referentes vinculados al automovilismo.

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Un recorrido federal que une historia y pasión

La competencia tendrá su punto de partida en la Ciudad de Buenos Aires y recorrerá distintas regiones del país en un itinerario que incluye Buenos Aires, Córdoba, Catamarca y San Juan, con etapas que combinan paisajes, historia y tradición automotriz.

El trayecto previsto será:

  • Ciudad de Buenos Aires – Luján
  • Luján – Alta Gracia
  • Alta Gracia – Catamarca
  • Catamarca – San Juan
  • San Juan – Córdoba

Como cada año, la largada se realizará desde la sede del ACA, con una exhibición previa de vehículos clásicos que permitirá al público disfrutar de cerca verdaderas joyas del automovilismo.

Durante el anuncio también se destacaron las categorías participantes, incluyendo la clase “Contemporáneos”, que amplía la competencia a modelos más recientes y suma atractivo a la prueba.

Como cada año, la largada se realizará desde la sede del ACA, con una exhibición previa de vehículos clásicos que permitirá al público disfrutar de cerca verdaderas joyas del automovilismo.

Como cada año, la largada se realizará desde la sede del ACA, con una exhibición previa de vehículos clásicos que permitirá al público disfrutar de cerca verdaderas joyas del automovilismo.

El Gran Premio mantiene además su perfil solidario, con la colaboración de Cáritas Argentina, a través de la recolección de alimentos no perecederos en cada etapa.

Considerado un verdadero museo itinerante, el evento moviliza a cientos de personas entre pilotos, equipos y organización, generando impacto en las economías regionales. Las inscripciones ya están abiertas a través del sitio oficial, con cupos disponibles hasta principios de agosto.

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