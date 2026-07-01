Choque entre generaciones: cómo un SUV moderno supera a uno de hace 30 años en seguridad + Agregar ámbito en









Un ensayo del Insurance Institute for Highway Safety expuso las enormes diferencias estructurales y de protección entre vehículos separados por tres décadas.

Así fue la impactante prueba entre los vehículos Foto: IIHS

Para demostrar cuánto avanzó la seguridad automotriz, el Insurance Institute for Highway Safety (IIHS) realizó una prueba inusual: enfrentó un Chevrolet Blazer 1996 contra un Chevrolet Blazer 2026 en un impacto frontal. El objetivo fue claro: evidenciar qué ocurre cuando conviven tecnologías separadas por 30 años.

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El resultado fue contundente. En el modelo actual, el habitáculo se mantuvo prácticamente intacto, con un riesgo mínimo de lesiones para el conductor según los sensores del maniquí. Solo se detectó una leve posibilidad de daño en la zona inferior de la pierna derecha, dentro de parámetros considerados aceptables.

La diferencia está en la ingeniería, no en la chapa Del lado del vehículo más antiguo, la escena fue muy distinta. El impacto provocó una deformación severa de la estructura, comprometiendo el espacio de supervivencia. Elementos como el tablero y la columna de dirección avanzaron hacia el conductor, incrementando significativamente el riesgo de lesiones.

Aunque el airbag se activó correctamente, no logró compensar el colapso del habitáculo. Incluso, la violencia del impacto generó un efecto extremo en el maniquí, ilustrando la magnitud de las fuerzas involucradas.

La clave de esta brecha no está en el tamaño o la apariencia robusta, sino en el desarrollo técnico. Los autos modernos incorporan zonas de deformación programada, estructuras reforzadas y sistemas de retención avanzados —como cinturones con pretensores y airbags mejor calibrados— que trabajan en conjunto para absorber y distribuir la energía del choque.

Este tipo de ensayos también permite dimensionar el impacto real de los avances en seguridad. Según el IIHS, las mejoras impulsadas por sus evaluaciones contribuyeron a evitar más de 48.000 muertes en Estados Unidos en las últimas décadas, marcando un antes y un después en la protección de los ocupantes.