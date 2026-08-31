Ciudad o ruta: dónde consume más combustible un auto y por qué + Agregar ámbito en









Los hábitos de manejo y las condiciones del tránsito alteran drásticamente el rendimiento de un vehículo. Cuáles son los factores mecánicos que explican este fenómeno.

El gasto de combustible varía según el trayecto

El gasto de combustible en un auto experimenta variaciones marcadas en función del entorno por el que se desplaza. Un mismo modelo capaz de ofrecer un rendimiento sumamente eficiente al viajar a velocidad constante por autopista puede incrementar considerablemente su consumo al ingresar al tránsito urbano.

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Esta disparidad se debe en gran medida a la dinámica propia de la ciudad. Las constantes detenciones en semáforos, el embotellamiento habitual y la necesidad de acelerar y frenar de forma repetida obligan al motor de combustión a realizar un esfuerzo superior para poner en movimiento el peso del vehículo desde cero.

Asimismo, cuando el auto permanece detenido en marcha lenta, continúa gastando carburante sin recorrer distancia, lo que dispara el promedio medido cada 100 kilómetros.

Factores clave: del tipo de transmisión a los sistemas híbridos El comportamiento de la caja de cambios desempeña un rol determinante en este escenario. En recorridos urbanos, una transmisión automática o manual trabaja continuamente alternando entre marchas cortas para adaptarse a los cambios de ritmo, manteniendo el régimen de revoluciones por minuto (RPM) más elevado. En cambio, durante los viajes por ruta, la caja sostiene una relación larga que permite al propulsor girar descansado.

El gasto de combustible en un auto experimenta variaciones marcadas en función del entorno por el que se desplaza. Existen otros elementos que condicionan directamente el nivel de consumo en la urbe:

Trayectos de corta distancia: al realizar viajes breves, la planta motriz no alcanza la temperatura óptima de funcionamiento , operando durante sus primeros minutos con menor eficiencia.

Resistencia y peso: la masa del vehículo penaliza fuertemente en las arrancadas citadinas, mientras que en carretera la resistencia aerodinámica pasa a ser el factor predominante a velocidades altas.

Tecnología híbrida: los autos con propulsión híbrida invierten esta tendencia gracias al frenado regenerativo, aprovechando la desaceleración para cargar sus baterías y mover el coche en bajas velocidades únicamente con energía eléctrica. Finalmente, el estilo de manejo individual —como evitar aceleraciones bruscas— y mantener la presión de inflado de neumáticos recomendada constituyen las herramientas más efectivas para optimizar la autonomía diaria.