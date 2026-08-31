Ranking de ventas: cuáles fueron los SUV más elegidos y sus valores de lista + Agregar ámbito en









Pese a la desaceleración general en las operaciones del sector, el segmento de los utilitarios deportivos mantiene su protagonismo comercial. Radiografía de las diez unidades preferidas y sus valores actualizados.

Ford Territory, uno de los SUV más destacados del mercado

El segmento de los utilitarios deportivos continúa marcando el pulso de los patentamientos en la Argentina. Durante el mes de julio, el Ford Territory ratificó su liderazgo en la categoría al ubicarse nuevamente en lo más alto de la nómina, alcanzando además el cuarto puesto entre los vehículos livianos más comercializados del país, únicamente superado por las camionetas Toyota Hilux y Ford Ranger, y el sedán Fiat Cronos.

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La performance de este modelo se dio en un contexto de retracción para la industria automotriz. En el transcurso de julio se inscribieron 43.758 unidades en todo el territorio nacional, lo que representó una contracción del 7,7% respecto a junio y una caída interanual del 30,3%. En el acumulado de los primeros siete meses del año, los registros alcanzaron las 339.359 operaciones, registrando una baja del 12,8% en la comparación con el mismo período del año anterior.

Novedades en el podio y escala de precios Las posiciones secundarias del ranking mostraron el veloz posicionamiento de dos recientes lanzamientos en el mercado local. El Toyota Yaris Cross conquistó el segundo lugar con 1.339 patentamientos, escoltado por el Volkswagen Tera, que completó el podio con 1.199 unidades. Más atrás se encolumnaron el Chevrolet Tracker, el Peugeot 2008 y el Toyota Corolla Cross, todos superando la barrera de las 800 operaciones mensuales.

El Toyota Yaris Cross conquistó el segundo lugar con 1.339 patentamientos, escoltado por el Volkswagen Tera, que completó el podio con 1.199 unidades. La nómina de los diez primeros se completó con la presencia de otros dos exponentes de Volkswagen (Taos y Nivus), junto al Jeep Compass y el BAIC BJ30. Los valores sugeridos evidencian una marcada dispersión: en el universo pesificado, las alternativas de entrada parten ligeramente por encima de los $34 millones y alcanzan cotizaciones cercanas a los $80 millones en las opciones más equipadas.

Detalle de los 10 modelos más vendidos y sus versiones: 1) Ford Territory

SEL: $48.861.930

Trend híbrida: $54.468.500

Titanium: $56.908.020

Platinum: $60.850.000 2) Toyota Yaris Cross XLI 1.5 CVT: $41.464.000

XEI 1.5 CVT: $45.260.000

XEI HEV 1.5 eCVT (Híbrido): $48.457.000

SEG 1.5 CVT: $50.224.000

SEG HEV 1.5 eCVT (Híbrido): $54.020.000 3) Volkswagen Tera Trend MSI MT: $37.865.250

Comfort 170TSI AT: $42.816.950

High 170TSI AT: $46.986.800

Outfit 170TSI AT: $48.159.550 4) Chevrolet Tracker 1.2T LT AT: $40.540.900

1.2T LTZ AT: $46.057.900

1.2T PREMIER AT: $50.115.900

1.2T RS AT: $50.540.900 5) Peugeot 2008 Active T200: $49.640.000

Allure T200: $53.840.000

GT T200: $57.600.000 6) Toyota Corolla Cross XLI 2.0 CVT: $51.918.000

XEI 2.0 CVT: $56.263.000

XEI HEV 1.8 eCVT (Híbrido): $57.355.000

SEG 2.0 CVT: $61.732.000

SEG HEV 1.8 eCVT (Híbrido): $63.684.000

GR-Sport 2.0 CVT: $64.083.000 7) Volkswagen Taos Comfortline 250TSI AT: $59.248.800

Highline 250TSI AT: $67.447.400

Highline Bi Tono 250TSI AT: $68.322.000 8) Volkswagen Nivus Sense 170TSI MT: $34.286.650

Trendline 200TSI AT: $47.628.950

Comfortline 200TSI AT: $50.391.050

Highline 200TSI AT: $54.410.650

Outfit 200TSI AT: $55.660.800 9) Jeep Compass Sport T270 AT6 4X2: $61.270.000

Limited Plus T270 AT6 4X2: $64.190.000

Serie-S T270 AT6 4X2: $64.810.000

Blackhawk 2.0L AT9 4X4: $78.490.000 10) BAIC BJ30 Hybrid 4x2: u$s 35.800 Hybrid 4x4: u$s42.500