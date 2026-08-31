Ni parches ni asfaltado nuevo: el ingenioso método científico para evitar que las calles se rompan + Agregar ámbito en









Una novedosa tecnología busca erradicar el continuo deterioro de las calles atacando el problema desde su raíz física. De qué se trata el sistema que podría cambiar la forma de mantener los caminos.

Los baches, un problema constante en las rutas

Los baches en las calles y avenidas representan una problemática universal que compromete la seguridad vehicular e insume abultados presupuestos públicos.

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Frente a esta situación, un equipo de científicos de la Universidad de Surrey, en el Reino Unido, diseñó una alternativa innovadora que aborda el deterioro del asfalto mediante la regulación de su temperatura con energía geotérmica.

El principio operativo consiste en almacenar el calor que absorbe la superficie durante los meses estivales en pozos profundos de aproximadamente 100 metros. Al llegar la época invernal, esa misma energía contenida en el subsuelo se redistribuye hacia la calzada para impedir que el agua acumulada en las fisuras se congele, se expanda y termine fracturando la estructura vial.

Ensayos en campo y materiales accesibles El desarrollo científico, denominado oficialmente Thermo-active Roads for Heat Harvesting and Pavement Temperature Regulation, comenzó su fase experimental en las instalaciones del campus Stag Hill, dentro del estacionamiento de la Senate House. La instalación utiliza componentes estándares de la industria, como tubos plásticos interconectados con las capas del pavimento y bombas de circulación de agua.

El principio operativo consiste en almacenar el calor que absorbe la superficie durante los meses estivales en pozos profundos de aproximadamente 100 metros. El proyecto cuenta con la supervisión de especialistas de alto perfil técnico:

Benyi Cao: profesor titular de Ingeniería Geotécnica e investigador de la Royal Academy of Engineering , quien destaca la importancia de migrar desde la reparación reactiva hacia la prevención estructural del daño.

Dr. Nikolas Makasis: docente de Ingeniería Civil en la Universidad de Surrey, enfocado en analizar la durabilidad del sistema ante variaciones climáticas extremas. A lo largo de los próximos años, una red de sensores subterráneos registrará métricas continuas sobre la estabilidad térmica del asfalto. De corroborarse su viabilidad técnica y financiera, la tecnología ofrecerá a los organismos viales una herramienta eficaz para extender la vida útil de las carreteras y disminuir sensiblemente las partidas presupuestarias destinadas al mantenimiento diario.

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