Los 10 autos 0km más vendidos en agosto: cuál fue el líder y la recuperación de las pick ups en el ranking + Agregar ámbito en









La comercialización de unidades 0km experimentó una severa contracción superior al 19% interanual. A pesar del escenario adverso, las camionetas volvieron a quedar en lo más alto del podio de ventas.

El mercado automotor tuvo un mes en baja y sorpresas en los primeros puestos

El sector automotor argentino no logra revertir la tendencia negativa. Durante el mes de agosto, los patentamientos de vehículos 0km alcanzaron un total de 44.415 unidades, cifra que refleja un desplome del 19,1% en comparación con el mismo mes de 2025 (cuando se registraron 54.889 operaciones). Frente a los números de julio, la actividad exhibió además una leve merma del 1,5%.

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Con este desempeño, el acumulado de los primeros ocho meses del año suma 385.091 unidades, registrando un retroceso interanual del 13,3% respecto a las 444.256 inscripciones alcanzadas en el mismo período del ejercicio anterior, de acuerdo con las estadísticas difundidas por la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (ACARA).

En medio de este panorama recesivo, la gran novedad del mercado fue la recuperación de las utilitarias livianas: la Toyota Hilux y la Ford Ranger se adueñaron del primer y segundo lugar del ranking general, escoltadas por el Toyota Yaris Cross, modelo que mantiene una marcada aceleración comercial desde su desembarco local.

Los modelos y las marcas más elegidas en el mercado automotor Desde la conducción de ACARA, su titular Sebastián Beato señaló que la demanda actual se mantiene selectiva y supeditada a la reactivación económica general, al tiempo que remarcó que los concesionarios trabajan en diversificar y mejorar sus servicios de movilidad para acompañar la transición.

En medio de este panorama recesivo, la gran novedad del mercado fue la recuperación de las utilitarias livianas: la Toyota Hilux y la Ford Ranger se adueñaron del primer y segundo lugar del ranking general, escoltadas por el Toyota Yaris Cross, modelo que mantiene una marcada aceleración comercial desde su desembarco local. Top 10 de modelos 0km más vendidos en agosto: Toyota Hilux: 2.616 unidades (21.116 en el acumulado anual; cae 4,4%) Ford Ranger: 1.781 unidades (14.052 en el acumulado anual; cae 24,0%) Toyota Yaris Cross: 1.619 unidades (7.474 en el acumulado anual; lanzado en febrero) Ford Territory: 1.601 unidades (13.830 en el acumulado anual; cae 64,0%) Fiat Cronos: 1.490 unidades (15.894 en el acumulado anual; cae 33,6%) Volkswagen Amarok: 1.405 unidades (10.728 en el acumulado anual; cae 41,7%) Volkswagen Tera: 1.166 unidades (10.658 en el acumulado anual; crece 5.661,1%) Peugeot 208: 1.141 unidades (13.975 en el acumulado anual; cae 39,0%) Toyota Yaris: 1.100 unidades (8.310 en el acumulado anual; cae 63,8%) Chevrolet Onix: 1.018 unidades (9.279 en el acumulado anual; cae 3,4%) Por el lado de las automotrices, Toyota sostuvo el primer puesto de ventas durante el mes, escoltada por Volkswagen y Fiat. El listado de las diez marcas con mayor volumen se completó con Ford (la única firma tradicional con variación interanual positiva), Chevrolet, Renault, Peugeot, Citroën, BYD (único fabricante de origen chino en integrar el grupo de líderes) y Jeep.