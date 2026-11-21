El empresario participó por videollamada del evento encabezado por Javier Milei y protagonizó un discurso entre silencios y risas. El Presidente lo elogió y lo comparó con Leonardo da Vinci.

El empresario Elon Musk participó este viernes por la noche del lanzamiento oficial de Tesla en la Argentina mediante una videollamada que se proyectó en el escenario del evento, encabezado por el presidente Javier Milei . Sin embargo, su breve intervención llamó la atención por las dudas, pausas y expresiones de incomodidad que mostró mientras intentaba dirigirse al público.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

El dueño de X y SpaceX apareció en una pantalla instalada en un auditorio privado del barrio porteño de La Boca , inmediatamente después del discurso del mandatario argentino. Su presencia fue recibida con aplausos por los asistentes y una sonrisa de Milei, quien se dio vuelta para observar la reacción de la concurrencia.

Durante su intervención, que se extendió por poco más de dos minutos, Musk celebró la llegada de su compañía automotriz al mercado argentino y se refirió a la posibilidad de desarrollar una red de infraestructura para vehículos eléctricos.

“Esperamos poder abastecer a Tesla y establecer una red nacional de supercargadores”, manifestó el magnate, en referencia al proyecto que, según adelantó el Presidente, contemplaría una colaboración con las estaciones de servicio de YPF .

Pese a la expectativa que generó su aparición, Musk tuvo dificultades para desarrollar un mensaje extenso y se limitó a agradecer la recepción de su empresa en el país. “Realmente espero que disfruten de los autos” , expresó ante los presentes, antes de reconocer que no tenía demasiado para agregar.

“Solo quería agradecerles por confiar en nosotros. No sé muy bien qué decir”, continuó el empresario, sin hacer referencias directas a Javier Milei.

A lo largo de la comunicación, el multimillonario alternó silencios, risas, caras, gestos y frases breves como “Gracias”, “bueno” y “en fin”, mientras el público respondía con aplausos. “En realidad no estoy muy seguro de qué decir, salvo agradecerles por darle la bienvenida a Tesla”, señaló hacia el final de su intervención.

La videollamada terminó de manera abrupta cuando Musk se disponía a despedirse, lo que puso fin a una participación que, aunque breve, se convirtió en uno de los momentos más llamativos del evento.

Javier Milei elogió a Elon Musk y lo comparó con Leonardo da Vinci

Tras la comunicación, Javier Milei retomó la palabra y expresó su entusiasmo por la llegada de Tesla a la Argentina, además de destacar la figura del empresario sudafricano.

“En general la gente que hace no suele hablar mucho, pero quiero expresar mi alegría y felicidad por que llegue Tesla a la Argentina”, sostuvo el mandatario ante los asistentes, una vez finalizada la transmisión oficial. En ese sentido, vinculó el desembarco de la compañía con la orientación económica y tecnológica de su administración.

“Hemos decidido desde el primer momento hacer una apuesta por el progreso tecnológico y las consecuencias enormes que eso tiene sobre el nivel de vida y el bienestar del ser humano”, afirmó. El Presidente también dedicó fuertes elogios personales al dueño de Tesla, a quien definió como “el Leonardo Da Vinci del siglo XXI”.

“Es alguien que está haciendo de este mundo un lugar muchísimo mejor. Nosotros soñábamos con autos que volaran, ¡él lo hizo realidad! Es realmente un benefactor social”, aseguró Milei.

La relación entre Javier Milei y Elon Musk

Aunque la aparición de Elon Musk no había sido anunciada previamente, su participación no resultó completamente inesperada debido a la cercanía que mantiene con el mandatario argentino.

Desde que asumió la Presidencia en diciembre de 2023, Milei realizó numerosos viajes a Estados Unidos y coincidió con el empresario en distintas oportunidades.

Uno de los primeros encuentros ocurrió en abril de 2024, cuando Musk recibió al jefe de Estado en la planta industrial de Tesla en Austin, Texas.

Posteriormente, ambos volvieron a encontrarse durante actos y convenciones vinculados al Partido Republicano, en el período en que el magnate participó del gobierno estadounidense de Donald Trump.

Uno de los episodios más recordados de esa relación ocurrió cuando Milei le regaló una motosierra a Musk, en referencia a las políticas de reducción del gasto público que el empresario impulsaba desde el Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE).

Musk estuvo al frente de ese organismo entre enero y mayo de 2025, etapa en la que promovió recortes en la estructura administrativa estadounidense.

Con este nuevo contacto, ambos volvieron a exhibir públicamente su afinidad, esta vez en el marco del desembarco de Tesla en el mercado argentino, aunque la intervención del empresario quedó marcada por su inesperada dificultad para encontrar palabras frente al público.