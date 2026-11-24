El desembarco de la compañía de Elon Musk comienza a tomar forma. En diálogo con Ámbito, uno de los protagonistas del acuerdo reveló detalles inéditos del proyecto y explicó qué hay detrás de la elección del lugar.

Detrás del desembarco de Tesla en la Argentina hay una operación que va mucho más allá de la comercialización de vehículos eléctricos . La llegada de la compañía estadounidense también implica desplegar una infraestructura capaz de responder a sus exigencias energéticas, tecnológicas y logísticas, con características que no suelen encontrarse reunidas en los desarrollos industriales tradicionales.

En ese escenario, una nave de 3.700 metros cuadrados ubicada en Munro, en el partido bonaerense de Vicente López, se convertirá en una pieza clave del negocio de la automotriz de Elon Musk en el país .

Allí, Tesla concentrará la preparación y entrega de sus vehículos nuevos, las operaciones de posventa y sus oficinas, además de contar con estacionamientos exclusivos y un sector exterior destinado a equipos de carga.

El lugar elegido es Munro Center, uno de los parques industriales y empresariales administrados por Grupo Zönna. Su elección no fue casual: detrás de la decisión hubo una serie de requerimientos técnicos y operativos que condicionaron la búsqueda de la compañía estadounidense.

En diálogo con Ámbito, Sebastián Trassens, gerente general de Grupo Zönna , explicó cuáles fueron los factores determinantes para cerrar el acuerdo y cómo se prepara el predio para recibir a uno de los fabricantes de vehículos eléctricos más reconocidos del mundo.

“Una de las principales razones por las que Tesla eligió Munro Center es que ya contábamos con gran parte de la infraestructura que necesitaba. No tuvimos que realizar una inversión extraordinaria para adaptar el parque, porque muchas de las condiciones que buscaba la compañía forman parte de lo que ofrecemos habitualmente a nuestros clientes”, señaló.

A diferencia de una operación automotriz convencional, la instalación de Tesla demanda una combinación de espacios industriales, comerciales y técnicos, además de una infraestructura energética preparada para responder a las particularidades de la movilidad eléctrica.

La capacidad de suministro eléctrico fue, precisamente, uno de los puntos más exigentes durante el proceso de selección del inmueble.

“Munro Center cuenta con una infraestructura eléctrica de gran capacidad, instalaciones industriales de categoría AAA, oficinas corporativas, espacios de estacionamiento y servicios para las empresas y sus empleados. Son características que no resultan fáciles de encontrar reunidas en un mismo predio, especialmente en una ubicación como Munro, con acceso a los principales corredores del norte del Gran Buenos Aires”, detalló Trassens.

El lugar elegido es Munro Center, uno de los parques industriales y empresariales administrados por Grupo Zönna. Su elección no fue casual: detrás de la decisión hubo una serie de requerimientos técnicos y operativos que condicionaron la búsqueda de la compañía estadounidense.

Aunque el parque ya disponía de buena parte de las condiciones requeridas, actualmente se desarrollan trabajos específicos para adaptar las instalaciones a las necesidades de la automotriz.

“Por supuesto, una operación como la de Tesla requiere adecuaciones específicas, que estamos llevando adelante junto con la compañía. Pero lo importante es que el parque ya estaba preparado para recibir una operación de esta complejidad”, agregó.

Otro de los aspectos que inclinó la balanza fue la ubicación. La cercanía con la autopista Panamericana y la avenida General Paz, sumada a un circuito habilitado para el tránsito pesado, permitirá el ingreso de los camiones encargados de transportar los vehículos sin comprometer la circulación interna del complejo.

A ello se suman las playas de maniobras, las áreas de atención, los estacionamientos y los espacios comunes.

“Tesla necesitaba un lugar donde desarrollar tareas logísticas y técnicas, pero también recibir a las personas que van a retirar sus vehículos. No buscaba solamente una nave industrial. La posibilidad de reunir todas esas funciones en un mismo entorno fue una de nuestras principales ventajas”, explicó el ejecutivo.

De los 3.700 m² a un predio con otros 45.000 m² y posibilidades de expansión

Más allá de las dimensiones de la instalación inicial, uno de los datos más relevantes del proyecto está relacionado con el margen de crecimiento que ofrece el complejo.

Si bien Tesla comenzará sus operaciones en una superficie de 3.700 metros cuadrados, Munro Center dispone de aproximadamente 45.000 metros cuadrados que ofrecen posibilidades de expansión a futuro, un factor que podría resultar estratégico si la compañía decide ampliar su estructura en la Argentina.

Trassens evitó anticipar cuántos vehículos pasarán por las instalaciones, debido a que ese volumen dependerá exclusivamente de la planificación comercial y operativa de Tesla.

“Lo que sí podemos contar es que la compañía dispondrá de una nave de 3.700 m², estacionamientos exclusivos y un sector exterior destinado a equipos de carga. Allí podrá realizar la preparación y entrega de vehículos nuevos, brindar servicio de postventa e instalar sus oficinas”, precisó.

La posibilidad de ampliar las operaciones dentro del mismo predio responde, además, a una política empresarial de Grupo Zönna, que busca priorizar el crecimiento de sus actuales clientes por encima de la incorporación de nuevas compañías.

“Queremos que las compañías puedan comenzar con una determinada superficie y, a medida que crecen, encuentren dentro del mismo parque el espacio y la infraestructura que necesitan para ampliar sus operaciones. Esa es también nuestra intención con Tesla: acompañar su desarrollo en la Argentina en función de las necesidades que vayan surgiendo”, sostuvo.

En términos económicos, el acuerdo representa la incorporación de una compañía de alcance internacional a una cartera integrada por más de 100 empresas.

Para Trassens, también constituye una oportunidad para exhibir el trabajo desarrollado por el grupo durante más de tres décadas y su capacidad para recibir operaciones de diferentes industrias y escalas.

Efecto Tesla: la oportunidad de atraer nuevas inversiones

La llegada de la automotriz estadounidense podría generar un impacto que exceda al mercado de los vehículos eléctricos. Desde Grupo Zönna consideran que el desembarco también funciona como una vidriera para mostrar las condiciones que ofrece la Argentina a otras compañías internacionales con requerimientos tecnológicos y logísticos específicos.

Actualmente, el grupo administra cinco parques industriales y empresariales, donde operan más de 100 compañías de diferentes sectores. Además, proyecta un nuevo desarrollo de más de 2 millones de metros cuadrados en Merlo, sobre la extensión del Camino del Buen Ayre.

La llegada de la automotriz estadounidense podría generar un impacto que exceda al mercado de los vehículos eléctricos. Desde Grupo Zönna consideran que el desembarco también funciona como una vidriera para mostrar las condiciones que ofrece Argentina a otras compañías internacionales con requerimientos tecnológicos y logísticos específicos.

“Nuestra infraestructura está preparada para recibir empresas de cualquier industria, siempre trabajando sobre los requerimientos particulares de cada operación. Tesla es un buen ejemplo de esa capacidad de adaptación, y creemos que puede ayudarnos a generar nuevas oportunidades con otras compañías nacionales e internacionales”, afirmó Trassens.

En ese sentido, la estrategia del grupo no está orientada exclusivamente al sector automotor, sino a ofrecer instalaciones que puedan adaptarse a actividades vinculadas con la logística, la producción, la tecnología, los servicios y las operaciones comerciales.

Consultado sobre las expectativas de ventas de Tesla y su posicionamiento frente al creciente número de fabricantes de vehículos eléctricos, especialmente de origen chino, el ejecutivo prefirió mantenerse al margen de las proyecciones comerciales.

“Las expectativas de ventas y el posicionamiento frente a otras automotrices son cuestiones que corresponden a Tesla. Nosotros no participamos de su estrategia comercial y preferimos no hacer proyecciones sobre su desempeño en el mercado argentino”, aclaró.

Sin embargo, destacó que la transformación del parque automotor también comienza a abrir oportunidades de negocios en sectores que hasta hace algunos años tenían una relación indirecta con la industria.

La movilidad eléctrica no solamente modifica la forma de fabricar, comercializar y utilizar los vehículos, sino también las características de los inmuebles donde operan las automotrices.

“Los vehículos eléctricos requieren instalaciones de carga, capacidad energética y espacios preparados para actividades que no siempre están presentes en los desarrollos industriales tradicionales”, explicó.

Y concluyó: “Nuestro trabajo es anticiparnos a esas necesidades y ofrecer infraestructura que permita a las empresas desarrollar sus operaciones en la Argentina, independientemente de la industria a la que pertenezcan”.