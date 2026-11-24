El desembarco de la compañía estadounidense en el país abre un nuevo capítulo para la industria automotriz y anticipa una transformación que podría cambiar para siempre la relación entre los fabricantes y los consumidores.

Durante décadas, el principal negocio de las automotrices consistió en fabricar vehículos, venderlos y ofrecer servicios de mantenimiento. Sin embargo, la digitalización está modificando esa lógica y Tesla representa uno de los ejemplos más claros de esta transformación.

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Con su llegada a la Argentina, la compañía estadounidense introduce una propuesta que acerca al automóvil al funcionamiento de un teléfono inteligente: un producto capaz de recibir actualizaciones, incorporar nuevas funciones y ofrecer servicios adicionales mediante suscripciones.

El objetivo comercial va más allá de entregar un vehículo. Se trata de construir una relación económica con el propietario que pueda extenderse durante toda su vida útil.

Una muestra de esta estrategia es Full Self-Driving (FSD) , el sistema avanzado de asistencia a la conducción que Tesla ofrece mediante una suscripción mensual de u$s119, sujeto a la disponibilidad y las autorizaciones regulatorias de cada mercado.

Si un usuario mantuviera esa contratación durante cinco años, con una tarifa constante, desembolsaría u$s7.140 adicionales al valor de adquisición del automóvil.

Tesla: del ingreso por cada auto vendido a la facturación recurrente

El atractivo económico de este modelo reside en la posibilidad de generar ingresos periódicos incluso después de haber concretado la venta del vehículo.

Mientras que una operación tradicional concentra buena parte de la facturación en el momento de la compra, las suscripciones permiten prolongar el vínculo comercial con el cliente.

Con su llegada a la Argentina, la compañía estadounidense introduce una propuesta que acerca al automóvil al funcionamiento de un teléfono inteligente: un producto capaz de recibir actualizaciones, incorporar nuevas funciones y ofrecer servicios adicionales mediante suscripciones. Foto: Autoblog

Para dimensionar el potencial del negocio, una base hipotética de 1.000 usuarios que contrataran un servicio mensual de u$s119 representaría una facturación bruta de u$s1.428.000 anuales.

La cifra es solamente un ejercicio ilustrativo y no una proyección de ventas de Tesla en Argentina, pero permite comprender por qué el software adquiere cada vez más importancia dentro de la industria automotriz.

Para los consumidores, esta transformación también plantea interrogantes. ¿Hasta qué punto estarán dispuestos a pagar mensualmente por funciones adicionales de un vehículo que ya compraron? ¿Preferirán adquirirlas de manera definitiva o contratar servicios según sus necesidades?

En el caso argentino, además, la evolución del tipo de cambio y el poder adquisitivo podrían condicionar la aceptación de estas modalidades.

La contratación de estos servicios es opcional y, en el caso de FSD, no convierte al vehículo en completamente autónomo ni elimina la responsabilidad del conductor.

El desembarco de Tesla anticipa una discusión que excede a los autos eléctricos: en la industria del futuro, la rentabilidad de un vehículo podría depender tanto de su fabricación como de los servicios digitales que su propietario contrate después de comprarlo.