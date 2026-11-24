Las escrituras aumentaron un 2,5% mensual en octubre y las hipotecas, un 8%, aunque ambas permanecen por debajo de los registros de 2025. El sector espera que los fondos de la ANSES contribuyan a dinamizar la actividad antes de fin de año.

La actividad inmobiliaria bonaerense mostró una mejora mensual en octubre, aunque las escrituras todavía se ubican por debajo de los niveles de 2025

El mercado inmobiliario de la provincia de Buenos Aires mostró una señal de recuperación en octubre, aunque todavía no logra revertir la caída que arrastra en la comparación interanual. Durante los primeros diez meses de 2026 se registraron 105.712 compraventas, frente a las 115.657 del mismo período de 2025 . La diferencia representa 9.945 operaciones menos y una baja del 8,6%.

Los datos del Colegio de Escribanos bonaerense también reflejaron una mejora en el último mes relevado. En octubre se concretaron 13.296 escrituras , un 2,5% más que en septiembre, cuando se contabilizaron 12.971. Sin embargo, frente a las 15.321 operaciones de octubre del año pasado, la actividad retrocedió un 13,2%.

La evolución mensual permite observar cómo se comportó el mercado durante los primeros diez meses del año. El detalle de las escrituras registradas en 2026, frente al mismo período de 2025, fue el siguiente:

El registro muestra que marzo fue uno de los pocos meses en los que las operaciones superaron las del mismo período del año anterior. En el resto de los meses, salvo enero, también se observa una actividad inferior a la de 2025. Octubre consiguió una mejora frente a septiembre, pero todavía quedó lejos del volumen del año pasado.

El informe del Colegio de Escribanos también registró una baja interanual del 7% en los montos totales involucrados en las operaciones. No obstante, el valor promedio de las compraventas aumentó un 7% respecto de octubre de 2025, una diferencia que refleja que el mercado no solo depende de la cantidad de escrituras, sino también de los valores de los inmuebles que llegan al cierre.

El informe también registró una baja interanual del 7% en los montos totales involucrados en las operaciones. Fuente: Colegio de Escribanos de la Provincia de Buenos Aires

En materia hipotecaria, durante octubre se firmaron 1.961 actos. La cifra representó un crecimiento del 8% frente a septiembre, cuando se habían registrado 1.823. Pero, al comparar con octubre del año pasado, el resultado fue negativo: las hipotecas cayeron un 25% respecto de las 2.600 operaciones de ese mes.

El presidente del Colegio de Escribanos de la Provincia de Buenos Aires, Guillermo Longhi, interpretó la mejora mensual como una señal favorable, aunque advirtió que todavía falta recuperar el ritmo del año anterior. Dijo: “Los números de octubre muestran una leve recuperación respecto de septiembre, tanto en las compraventas como en las hipotecas. Es un dato positivo, aunque todavía estamos lejos de los niveles de actividad registrados el año pasado. La evolución del mercado sigue dependiendo de factores centrales como el acceso al crédito, la estabilidad de las condiciones económicas y la confianza de quienes buscan concretar una operación inmobiliaria”.

El directivo también puso el foco en la continuidad de esa tendencia. Para el sector, una mejora aislada no alcanza: el desafío consiste en sostener el movimiento durante los próximos meses y recuperar previsibilidad para compradores e inversores. Longhi agregó: “Es importante que esta mejora mensual pueda consolidarse en los próximos meses. Para eso, será fundamental que se generen condiciones que permitan sostener las decisiones de compra e inversión y que el crédito hipotecario continúe desarrollándose como una herramienta para dinamizar el mercado inmobiliario”.

Vicente López, entre los distritos con mayor movimiento

Dentro del mapa inmobiliario bonaerense, Vicente López se mantiene entre los partidos con mayor cantidad de operaciones. La demanda se concentra en buena medida en las zonas consolidadas, con cercanía a la Ciudad de Buenos Aires, buena conectividad y oferta residencial de categoría.

Candelaria Robaina, de D’Aria Propiedades, explicó que el sector más buscado continúa entre la avenida del Libertador y el río, en especial en el entorno del Vial Costero y el Puerto de Olivos. Sin embargo, también crece el interés por el área comprendida entre Libertador y las vías del ferrocarril Mitre, donde existe una oferta más amplia de edificios nuevos y una relación entre precio y ubicación que atrae a otros perfiles de compradores.

"La cercanía con CABA es uno de los factores que explica los valores de estas localidades frente a otros sectores de la zona norte", dijo. También influye la renovación urbana, con torres y edificios de categoría, amenities y vistas al río, un tipo de producto con menor presencia en otros puntos de Tigre y San Isidro.

Maximiliano Miguel D’Aria, director de D’Aria Propiedades, describió una escala de valores dentro de ese corredor: La Lucila se ubica en el segmento premium, con precios por m2 más elevados; luego aparece Vicente López y, por último, Olivos. El eje de Libertador y la franja costera conservan una demanda firme, aunque en los últimos cinco años también ganó protagonismo la avenida Maipú.

Durante los primeros diez meses de 2026 se registraron 105.712 compraventas, frente a las 115.657 del mismo período de 2025.

Añadió: "Ese crecimiento responde, en parte, a la nueva oferta de edificios sobre esa avenida. Se trata de desarrollos que apuntan a compradores que antes concentraban su búsqueda en Libertador y que ahora encuentran alternativas en otras ubicaciones. Más allá de Maipú y de las vías, la demanda también existe, pero resulta más sensible al precio".

Cuánto cuestan los departamentos y dónde se negocia más

Los valores de publicación muestran diferencias importantes según la ubicación, la antigüedad y las características de cada inmueble. De acuerdo con D’Aria, los departamentos usados parten de unos u$s2.500 por m2 en edificios con más años y zonas aledañas. Para unidades usadas en ubicaciones más consolidadas, los precios genéricos se ubican cerca de los u$s3.500 por m2. En el segmento premium a estrenar, con amenities y vistas al río, pueden alcanzar los u$s5.500 por m2.

Los valores corresponden al m2 y no incluyen las cocheras, que se cotizan aparte. La ubicación, la vista, la calidad constructiva, la antigüedad y el estado definen el precio. Según D’Aria, “a igual superficie, una unidad a reciclar puede valer un 30% menos que una a estrenar”.

En las casas, la tasación contempla por separado el terreno y la construcción. Por eso, cada propiedad requiere un análisis particular, con variables que exceden la superficie y la cantidad de ambientes.

El costo de construcción también condiciona a los desarrollos nuevos. D’Aria explicó que el aumento de los últimos dos años dificulta convalidar los precios de las unidades en pozo o en obra. En ese escenario, el departamento usado y en buen estado gana terreno frente a las propuestas nuevas.

El crédito todavía no cambia el perfil de las zonas premium

En La Lucila, Vicente López y Olivos, el crédito hipotecario todavía no modificó sustancialmente el perfil de los compradores. La demanda continúa concentrada en familias con capacidad de compra propia, que no dependen necesariamente del financiamiento bancario.

Vicente López se mantiene como uno de los partidos con más operaciones de compraventa en el mercado inmobiliario de la Provincia.

“Vemos más operaciones con crédito. En los segmentos más premium, no movió mucho el termómetro, ya que el perfil más típico de estas zonas suele tener capacidad de compra sin depender de financiación”, explicó D’Aria. De todos modos, una mayor oferta de préstamos puede impulsar la actividad inmobiliaria en general, aunque el impacto varía según el tipo de propiedad.

La situación también presenta diferencias entre el Gran Buenos Aires y las ciudades del interior provincial. Sabrina Schneider, de Galazzi Propiedades, indicó que en el conurbano bonaerense las operaciones se concentran principalmente en departamentos de hasta u$s120.000. En cambio, en localidades del interior como Junín, San Nicolás y San Pedro, donde los valores de referencia pueden ser hasta un 35% inferiores que en el GBA, la demanda se orienta hacia departamentos de menos de u$s80.000 y casas por debajo de u$s90.000.

En esas plazas, las unidades usadas de dos y tres ambientes en buen estado reúnen buena parte de las consultas, por encima de los emprendimientos en pozo. Schneider explicó que existe una necesidad concreta de mudanza y también interés por resguardar valor en inmuebles, pero el costo del financiamiento limita la cantidad de operaciones que llegan a concretarse.

Sostuvo: “La gente tiene necesidad de mudarse o resguardar valor en ladrillos y consulta mucho más cuando aparecen propiedades retasadas, pero sin una baja sostenida en las tasas y con requisitos bancarios exigentes, el crédito todavía no alcanza para traccionar el volumen que tuvimos el año pasado”.

El balcón de un departamento ubicado en un edificio sobre la calle General Paz y 25 de Mayo en el centro de Junín

Para el cierre de 2026, las expectativas del sector están puestas en una mayor incidencia de los préstamos hipotecarios. Schneider vinculó esa posibilidad con los fondos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de la ANSES, que completó una tercera licitación acumulada por $600.000 millones y flexibilizó los requisitos del programa. La expectativa es que esos recursos lleguen a más compradores y tengan un efecto concreto sobre las estadísticas de escrituras.

La estacionalidad también juega un papel en las previsiones. Septiembre, octubre y noviembre suelen ser meses de mayor actividad, mientras que las fiestas y las vacaciones reducen el ritmo de consultas y cierres.

Para Schneider, el efecto de las nuevas líneas de crédito podría aparecer en los próximos registros: “Tal vez en noviembre, pero sobre todo en diciembre —cuyo impacto recién se verá reflejado en los números de enero—, ya se va a notar el empuje de los créditos a través del FGS de la ANSES. Esperamos que allí mejoren los indicadores, teniendo en cuenta además que noviembre y diciembre suelen ser por estacionalidad los meses de mayor dinamismo del mercado”, concluyó Schneider.