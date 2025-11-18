La Cámara de Diputados subasta 20 vehículos de su flota oficial + Seguir en









El proceso comienza con la exhibición del primer grupo de 18 autos, prevista para el miércoles 26 de noviembre, de 10 a 14, en el acceso al Congreso ubicado en Avenida Rivadavia 1841.

La Cámara de Diputados decidió desprenderse de 20 vehículos pertenecientes a su flota oficial, con el objetivo de “optimizar el uso de los recursos públicos”. La medida quedó formalizada mediante una resolución firmada por el titular del cuerpo, Martín Menem.

El proceso comienza con la exhibición del primer grupo de 18 vehículos, prevista para el miércoles 26 de noviembre, de 10 a 14, en el acceso al Congreso ubicado en Avenida Rivadavia 1841. Los dos vehículos restantes podrán verse el jueves 27, en el mismo horario, en Pasco 650.

Qué modelos de autos se incluyen en el remate Según detallaron las autoridades, el remate incluirá los siguientes vehículos:

• Chevrolet Prisma (2 unidades)

prism La medida quedó formalizada mediante una resolución firmada por Martín Menem. • Chevrolet Spin (2 unidades)

spin El primer grupo que se subastará está compuesto por 18 vehículos. • Peugeot 208 (2 unidades) Peugeot 208 Allure AT.jpg La subasta esta planificada para el miércoles 26 de noviembre. Autotest • Volkswagen Bora (2 unidades) bora • Ford Ranger (2 unidades) ranger.jpg • Chevrolet S10 (2 unidades) Chevrolet-S10-2019-delantera.jpg • Renault Master (2 unidades) Renault Master renovado Serán dos unidades de cada modelo. Cómo participar de la subasta Quienes deseen intervenir en el remate online deben: 1. Ingresar a subastas.bancociudad.com.ar/subasta 2. Crear un usuario o iniciar sesión en la plataforma. 3. Inscribirse en el lote correspondiente para poder ofertar.

