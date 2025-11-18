La Cámara de Diputados decidió desprenderse de 20 vehículos pertenecientes a su flota oficial, con el objetivo de “optimizar el uso de los recursos públicos”. La medida quedó formalizada mediante una resolución firmada por el titular del cuerpo, Martín Menem.
La Cámara de Diputados subasta 20 vehículos de su flota oficial
El proceso comienza con la exhibición del primer grupo de 18 vehículos, prevista para el miércoles 26 de noviembre, de 10 a 14, en el acceso al Congreso ubicado en Avenida Rivadavia 1841. Los dos vehículos restantes podrán verse el jueves 27, en el mismo horario, en Pasco 650.
Qué modelos de autos se incluyen en el remate
Según detallaron las autoridades, el remate incluirá los siguientes vehículos:
• Chevrolet Prisma (2 unidades)
• Chevrolet Spin (2 unidades)
• Peugeot 208 (2 unidades)
• Volkswagen Bora (2 unidades)
• Ford Ranger (2 unidades)
• Chevrolet S10 (2 unidades)
• Renault Master (2 unidades)
Cómo participar de la subasta
Quienes deseen intervenir en el remate online deben:
1. Ingresar a subastas.bancociudad.com.ar/subasta
2. Crear un usuario o iniciar sesión en la plataforma.
3. Inscribirse en el lote correspondiente para poder ofertar.
