18 de noviembre 2025 - 11:50

La Cámara de Diputados subasta 20 vehículos de su flota oficial

El proceso comienza con la exhibición del primer grupo de 18 autos, prevista para el miércoles 26 de noviembre, de 10 a 14, en el acceso al Congreso ubicado en Avenida Rivadavia 1841.

Diputados subasta 20 vehículos

Diputados subasta 20 vehículos

El proceso comienza con la exhibición del primer grupo de 18 vehículos, prevista para el miércoles 26 de noviembre, de 10 a 14, en el acceso al Congreso ubicado en Avenida Rivadavia 1841. Los dos vehículos restantes podrán verse el jueves 27, en el mismo horario, en Pasco 650.

Informate más

Qué modelos de autos se incluyen en el remate

Según detallaron las autoridades, el remate incluirá los siguientes vehículos:

• Chevrolet Prisma (2 unidades)

prism
La medida quedó formalizada mediante una resolución firmada por Martín Menem.

• Chevrolet Spin (2 unidades)

spin
El primer grupo que se subastará está compuesto por 18 vehículos.

• Peugeot 208 (2 unidades)

Peugeot 208 Allure AT.jpg
La subasta esta planificada para el miércoles 26 de noviembre.

• Volkswagen Bora (2 unidades)

bora

• Ford Ranger (2 unidades)

ranger.jpg

• Chevrolet S10 (2 unidades)

Chevrolet-S10-2019-delantera.jpg

• Renault Master (2 unidades)

Renault Master renovado
Serán dos unidades de cada modelo.

Cómo participar de la subasta

Quienes deseen intervenir en el remate online deben:

1. Ingresar a subastas.bancociudad.com.ar/subasta

2. Crear un usuario o iniciar sesión en la plataforma.

3. Inscribirse en el lote correspondiente para poder ofertar.

