Un nuevo auto eléctrico se suma al segmento chico en la Argentina

Con un enfoque urbano y tecnológico, se posiciona como una alternativa competitiva dentro de los compactos cero emisiones.

El nuevo JAC EV 30X ya está disponible en el país

El JAC EV 30X, un flamante modelo eléctrico del segmento B ya está disponible en la Argentina. Llega desde China y su comercialización está a cargo de Astrak, la división automotriz del Grupo Socma. Con un enfoque urbano y tecnológico, se posiciona como una alternativa competitiva dentro de los compactos cero emisiones.

En lo mecánico, incorpora un paquete de baterías de 41 kWh que alimenta un motor de 135 caballos y 175 Nm, siempre con tracción delantera. La autonomía declarada es de 405 kilómetros, suficiente para cubrir la rutina diaria sin estrés.

Entre sus ventajas, aprovecha el cupo oficial que permite ingresar vehículos eléctricos sin aranceles, pagando 0% en vez del 35% habitual. A eso se suma que en varios distritos no tributa patente, lo que reduce aún más los costos de uso.

Como contracara, su rival directo (un modelo del mismo origen comercializado por el Grupo Antelo) ofrece 35 caballos y 75 Nm adicionales, por apenas 500 dólares más.

En el equipamiento se destaca por incluir llantas de 17 pulgadas, seis airbags, control de crucero adaptativo, techo panorámico, tablero digital de 6,2'' y una pantalla multimedia de 15,6''. La ficha técnica completa y la galería de imágenes están disponibles para profundizar detalles.

El precio oficial es de u$s30.500, con una garantía de seis años o 150.000 km para el vehículo y de ocho años o 150.000 km para la batería.