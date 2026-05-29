Daniel Herrero, CEO de Prestige Auto: "Proyectamos exportar la Sprinter a EEUU y África"

El Vans Day organizado por la empresa que lidera las operaciones de Mercedes-Benz en la Argentina, marcó el inicio de los festejos por los 30 años del vehículo comercial en el país y dejó definiciones clave sobre producción, ventas y expansión internacional de la compañía.

El Autódromo Roberto José Mouras , en La Plata , fue el escenario elegido por Prestige Auto para dar inicio a una serie de celebraciones por las tres décadas de producción de la Mercedes-Benz Sprinter en la Argentina. El denominado Vans Day reunió a clientes, concesionarios y referentes del sector en una jornada que combinó exhibiciones, pruebas dinámicas y presentación de novedades.

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El evento también funcionó como una vidriera del presente de la compañía, que cumple su primer año al frente de la representación de Mercedes-Benz en el país. El CEO de Prestige Auto , Daniel Herrero , trazó un balance del primer año de gestión y adelantó los próximos pasos de la compañía, con un fuerte eje en la expansión industrial. En ese contexto, la marca mostró avances en materia productiva, tecnológica y comercial, con foco en ampliar su oferta de utilitarios y fortalecer su posicionamiento tanto en el mercado interno como en el exterior.

“Hace un año nos pusimos como meta producir 14.000 unidades al año en Virrey del Pino y hoy estamos proyectando cerrar este 2026 con 20.000 vehículos fabricados” , afirmó Herrero.

El ejecutivo, exToyota, detalló además mejoras concretas en la operación: “Incrementamos un 30% la producción, aumentamos un 20% la mano de obra directa y bajamos el ausentismo del 11% al 3%” .

“La proyección para este año es de 6.600 unidades de Sprinter y 430 de Vito”, indicó Daniel Herrero, y agregó: “En automóviles estimamos vender 4.000 unidades, cuando originalmente proyectábamos 1.500”.

En ese marco, también remarcó inversiones clave dentro del complejo industrial: “Sumamos robots de soldadura y desarrollamos una pista off road pensando en la futura Sprinter 4×4”.

Ventas, gama y nuevos desarrollos

Herrero también puso el foco en el desempeño comercial y las proyecciones de corto plazo, tanto en utilitarios como en autos.

“La proyección para este año es de 6.600 unidades de Sprinter y 430 de Vito”, indicó, y agregó: “En automóviles estimamos vender 4.000 unidades, cuando originalmente proyectábamos 1.500”.

Uno de los datos que destacó fue el crecimiento del segmento premium: “El 13% de las ventas es AMG. El segmento premium nos recibió muy bien y estamos liderando con el A200, con un 40% de participación hasta abril”.

En cuanto a producto, la estrategia apunta a diversificar la oferta según las necesidades de cada industria. “Buscamos entender lo que el cliente necesita y en base a eso ofrecérselo”, explicó.

En esa línea, mencionó desarrollos específicos: “Ya tenemos una Sprinter para minería con configuración 9+1 y versiones adaptadas como chasis con grúa”.

VITO(1) La Mercedes-Benz Vito, otra de las presencias destacadas en el Vans Day.

El capítulo exportador aparece como uno de los ejes centrales del crecimiento: “El próximo paso serán las exportaciones a Estados Unidos y África”, anticipó Herrero, marcando un cambio de escala en la estrategia de la compañía.

Con nuevas versiones en camino —como la Sprinter 4×4 hacia fin de año— y la actualización de modelos como la Vito, Prestige Auto busca consolidar a la Argentina como un polo productivo clave dentro de la región y proyectarse hacia mercados globales.

Prestige Auto será el nuevo importador de Smart en la Argentina desde agosto

La marca firmó un acuerdo para asumir la representación de Smart en la Argentina y comenzará a comercializar su gama completa de vehículos eléctricos a partir de agosto, incluyendo las versiones deportivas Brabus. Así lo confirmó su CEO, Daniel Herrero, quien destacó que la atención posventa se realizará a través de la red de concesionarios de Mercedes-Benz.

La marca, ahora con fuerte participación de la china Geely, regresa al país con modelos como los #1, #3 y #5, que ofrecen potencias de hasta 646 caballos y autonomías de hasta 590 kilómetros. La iniciativa forma parte de la estrategia de Prestige de ampliar su oferta de movilidad electrificada y posicionarse en el segmento premium sustentable.