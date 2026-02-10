Cómo podría llegar un Tesla a un precio más competitivo en Argentina: la proyección oficial, tras el acuerdo comercial

El ministro compartió en sus redes un calculo en donde se muestra una baja considerable en el precio del modelo más accesible de la marca de Elon Musk.

La proyección oficial tras el acuerdo con Estados Unidos sobre el precio del Tesla más accesible.

El Gobierno nacional anunció un acuerdo comercial con Estados Unidos , que podría reducir hasta un 40% el precio de importación del modelo más accesible de Tesla , el Model 3. La iniciativa, impulsada por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger , busca eliminar aranceles y rebajar impuestos internos para facilitar la llegada de vehículos eléctricos al mercado local.

Según las proyecciones oficiales, el modelo que actualmente ronda los 85.500 dólares podría costar aproximadamente 52.300 dólares, si se aplica el cupo libre de impuestos previsto en el convenio. Aunque hay que aclarar que la marca de Elon Musk no desembarcó en el país oficialmente todavía y ese proceso llevaría un período más extenso.

El acuerdo, que aún debe ser ratificado por el Congreso , forma parte de una estrategia más amplia para modernizar el parque automotor argentino y fomentar la competencia en el sector.

Sturzenegger destacó que, aunque el cupo de 10.000 vehículos anuales no representará un cambio masivo en un mercado que vendió 650.000 unidades en 2023, la medida contribuirá a diversificar la oferta y mejorar la seguridad vial, ya que vehículos más modernos reducen el riesgo de accidentes.

El Tesla Model 3 es el candidato principal para beneficiarse con este acuerdo. Se trata de un sedán compacto 100% eléctrico , perteneciente al segmento D , que se fabrica desde 2016 y cuenta con dos versiones principales:

Tracción trasera: ofrece una autonomía de 513 km (según ciclo WLTP) y un motor eléctrico de 283 CV, capaz de acelerar de 0 a 100 km/h en 6,1 segundos.

Gran Autonomía: con tracción integral y dos motores eléctricos (uno en cada eje), alcanza los 498 CV, una autonomía de 629 km y acelera de 0 a 100 km/h en 4,4 segundos.

Ambas versiones se producen en las plantas de Tesla en Shanghai (China) y Fremont (California, EE.UU.), lo que las hace elegibles para el cupo de importación sin aranceles propuesto en el acuerdo. Su batería de iones de litio y su tecnología lo posicionan como un competidor directo de otros modelos eléctricos del segmento, como el BMW i4.

La proyección de Sturzenegger con el precio del Model 3 en Argentina

La reducción del precio del Tesla Model 3 en Argentina se basaría en dos pilares fundamentales:

Eliminación del arancel extrazona, que actualmente encarece el costo de importación.

Rebaja de impuestos internos, lo que disminuiría la carga impositiva del 113% al 38% sobre el valor CIF (costo, seguro y flete) del vehículo.

Sturzenegger estimó que, con estas medidas, el precio del Model 3 podría caer de 85.500 dólares a 52.800 dólares. Sin embargo, el cálculo oficial no incluye impuestos provinciales ni municipales, ni los márgenes de concesionarios o importadores, por lo que el precio final en el mercado podría variar.

El acuerdo también contempla un cupo anual de 10.000 vehículos estadounidenses sin arancel, lo que beneficiaría no solo a Tesla, sino también a otros modelos eléctricos que cumplan con las normativas de importación y homologación. La implementación definitiva dependerá de la aprobación del Congreso y de cómo se trasladen estos beneficios fiscales a los consumidores finales.