Tesla crea incertidumbre sobre su nuevo auto en el mercado que se presentaría, ¿el Día de los Inocentes?

Un movimiento legal reactivó rumores sobre la presentación de un modelo que viene postergando su entrega desde 2017.

Un modelo reservado durante ocho años, que pretende ver la luz del mercado en abril de 2026.

Tesla presentó una nueva solicitud en la United States Patent and Trademark Office, el organismo oficial de patentes Estadounidense, el mismo se realizó en relación al descapotable deportivo Roadster, el cuál viene siendo postergado desde hace años debido a movimientos de mercado. El trámite se conoció en paralelo a versiones sobre futuras presentaciones y las especulaciones explotaron en redes sociales.

La patente incluye una tipografía estilizada, en la que se lee el nombre del modelo seguido por tres líneas que simulan la silueta del deportivo.

El antecesor a este ejemplar tuvo su momento estrella en 2011, con diferencias técnicas sustanciales y menor competitividad en el mercado que su hermano mayor. El mismo siempre pisó cómo un emblema visual y técnico de la marca con las siguientes características:

Producción limitada entre 2008 y 2012

Aproximadamente 2.450 unidades vendidas

Autonomía cercana a 390 km

Aceleración de 0 a 100 km/h en 3,9 segundos tesla-roadster-trump.webp Qué se sabe de la posible presentación de Tesla Tras mantener silencio respecto a este modelo durante varios años, la empresa registró su nombre y esbozó una posible fecha para que el Roadster viera la luz. Sin embargo, los rumores de un posible engaño o broma por parte de la compañía fueron inevitables, dado que la fecha elegida se enmarca en el histórico día de los inocentes: 1 de abril.

En esta línea, Elon Musk, dueño de la compañía, expresó: "el 1 de abril da un poco de margen de discrecionalidad. Podré decir que estaba bromeando”, comentario que suma a la confusión pública, a juzgar por el hecho de que la empresa no se caracteriza por cumplir con las fechas de entrega.

La presentación del Roadster aparece además en un contexto de restructuración de la compañía, la cuál proyecta un futuro lejos de la conducción humana y avanza hacia una gama autónoma sin volantes.

