En un escenario de mayor competencia comercial, las automotrices refuerzan sus herramientas financieras para captar clientes. Qué marcas registran los mayores niveles de penetración y qué sucede con el mercado de usados.

El mercado automotor va de la mano con la financiación en el país

La financiación se convirtió en una de las principales herramientas para sostener la demanda de autos en la Argentina . En un mercado donde las marcas buscan ganar volumen y captar nuevos clientes, el acceso al crédito adquiere un peso cada vez mayor en las decisiones de compra .

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Según el último informe del Sistema de Información Online del Mercado Automotor de Argentina (SIOMAA) , en octubre se inscribieron 36.826 operaciones prendarias, lo que representó una caída del 6,4% respecto de septiembre, pero un crecimiento del 13,2% frente al mismo mes de 2025.

Sin embargo, detrás de estos números aparece un dato que refleja la importancia de la financiación para el negocio automotor: el 54,8% de los vehículos 0km patentados durante octubre se comercializó mediante operaciones prendarias .

Se trata del mayor nivel de penetración registrado en lo que va del año y representa un incremento de 11,7 puntos porcentuales respecto del mismo mes de 2025, cuando la participación alcanzaba el 43,1%.

En términos nominales, las operaciones financiadas de vehículos nuevos totalizaron 25.254 unidades, con una baja mensual del 6,5% y una expansión interanual del 12,1%.

Según el último informe del Sistema de Información Online del Mercado Automotor de Argentina (SIOMAA), en octubre se inscribieron 36.826 operaciones prendarias, lo que representó una caída del 6,4% respecto de septiembre, pero un crecimiento del 13,2% frente al mismo mes de 2025. Depositphotos

Los números reflejan un cambio en la composición de la demanda: mientras disminuye la cantidad de operaciones respecto del mes anterior, aumenta la proporción de ventas financiadas sobre el total de patentamientos.

Evolución de las ventas financiadas de 0 km en 2026

Enero: 46,5%

Febrero: 50,3%

Marzo: 47%

Abril: 46%

Mayo: 43,9%

Junio: 49,1%

Julio: 49,6%

Agosto: 49,9%

Septiembre: 53,8%

Octubre: 54,8%

Cuáles son las automotrices que más autos venden con financiación

La estrategia comercial de las terminales encuentra en las herramientas crediticias un elemento diferenciador frente a sus competidores. En un mercado con una oferta cada vez más amplia de marcas y modelos, las alternativas de pago también forman parte de la disputa por captar consumidores.

En el acumulado de 2026, las financieras de marca concentran el 42,2% de las operaciones prendarias de vehículos nuevos, seguidas por los planes de ahorro, con el 41,3%, y los bancos, con apenas el 14,2%.

De esta manera, las automotrices, a través de sus financieras y sistemas de ahorro, concentran el 83,5% de las operaciones prendarias de 0 km.

Entre las 15 marcas con mayor volumen de prendas, Peugeot lidera el ranking de penetración del financiamiento, seguida por Fiat y Citroën.

Las marcas con mayor porcentaje de ventas financiadas en 2026

Peugeot: 75%

Fiat: 71%

Citroën: 71%

Nissan: 65%

Renault: 62%

Chevrolet: 58%

Volkswagen: 55%

Jeep: 51%

RAM: 50%

Ford: 49%

Toyota: 39%

Mercedes-Benz: 38%

Chery: 23%

Honda: 21%

BYD: 14%

En la comparación con 2025, los mayores avances se registraron en Ford, con un incremento de 13,3 puntos porcentuales; Toyota, con 11,7 puntos, y Peugeot, con 10,6 puntos.

En sentido contrario, Chery redujo la participación de sus operaciones financiadas del 35% al 23%.

Quiénes financian la compra de autos 0km

Financieras de marca: 42,2%

Planes de ahorro: 41,3%

Bancos: 14,2%

Otros: 2,4%

La brecha entre los autos nuevos y los usados

La realidad de los vehículos usados muestra un panorama diferente. Durante octubre se concretaron 11.572 operaciones prendarias en este segmento, con una mejora interanual del 15,6% y una caída mensual del 6,1%.

Sin embargo, la penetración del financiamiento alcanzó apenas al 7,1% del total de las transferencias, muy por debajo de los niveles registrados en el mercado de vehículos nuevos.

Además, el segmento atraviesa una transformación en su estructura de acreedores. Los bancos redujeron su participación del 59% en 2025 al 34,7% en 2026, frente al avance de otros actores del sistema financiero.

Las financieras independientes incrementaron su participación del 13,7% al 22,8%, mientras que las vinculadas a las automotrices avanzaron del 11,4% al 15,1%.

Operaciones prendarias en octubre de 2026

Autos 0 km: 25.254

Autos usados: 11.572

Total: 36.826

Así, casi siete de cada diez operaciones prendarias del mercado automotor corresponden a vehículos nuevos, pese a que el volumen de transacciones de usados es considerablemente superior.

En este contexto, la competencia entre las automotrices ya no se limita al precio de lista, el equipamiento o la tecnología de sus modelos. La capacidad de financiar a sus propios clientes también constituye una variable central para ganar participación de mercado y sostener el volumen de ventas.