La automotriz japonesa refuerza su gama de productos con un modelo que combina diseño deportivo, transmisión automática y tecnología. La preventa ya está disponible en dos versiones.

En un mercado automotor cada vez más competitivo, Honda anunció la llegada del nuevo City Hatchback a la Argentina , un modelo con el que busca ampliar su oferta de vehículos y ganar protagonismo en el segmento de los compactos.

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La automotriz japonesa ya habilitó la preventa del vehículo, que se comercializará en dos versiones, EXL y Touring, con un precio de entrada inferior a los $40 millones.

La nueva propuesta incorpora cambios estéticos, mejoras en el equipamiento tecnológico y diferentes soluciones que apuntan a optimizar el confort y la practicidad en el uso cotidiano.

En materia de diseño, presenta un renovado paragolpes delantero, cortinas de aire que favorecen la eficiencia aerodinámica, faros Bi-LED y nuevas llantas de aleación. La variante Touring agrega una parrilla frontal con iluminación LED y llantas con terminación negro diamantado.

En el habitáculo, ambas configuraciones cuentan con tapizados de cuero, puertos USB-C en las dos filas de asientos y un sistema multimedia con pantalla de 8 pulgadas para la versión EXL y de 10 pulgadas para la Touring.

En materia de diseño, presenta un renovado paragolpes delantero, cortinas de aire que favorecen la eficiencia aerodinámica, faros Bi-LED y nuevas llantas de aleación.

Uno de los principales diferenciales del modelo es el sistema Magic Seat, que permite configurar los asientos para ampliar el espacio de carga y facilitar el traslado de objetos de diferentes dimensiones.

Motor, equipamiento y seguridad del nuevo Honda City Hatchback

Las dos versiones están equipadas con un motor naftero de 121 CV, asociado a una transmisión automática CVT, con levas detrás del volante que permiten simular los cambios de marcha.

En materia de seguridad, el nuevo hatchback incorpora seis airbags y el sistema LaneWatch, una tecnología que utiliza una cámara para reducir el punto ciego del lateral derecho del vehículo.

La variante más equipada suma el paquete de asistencias a la conducción Honda Sensing, que incluye control de velocidad crucero adaptativo, frenado con mitigación de colisión, asistencia de mantenimiento de carril, mitigación de salida de carril y luces altas automáticas.

También dispone de climatizador automático bizona, sistema de audio con ocho parlantes, sensores de estacionamiento delanteros y traseros, sensor de lluvia y encendido remoto del motor.

Cuánto cuesta el nuevo Honda City Hatchback en la Argentina

La compañía confirmó los precios sugeridos para las dos versiones disponibles en preventa:

Honda City Hatchback EXL: $39.490.000.

Honda City Hatchback Touring: $42.700.000.

Con una diferencia de $3.210.000 entre ambas configuraciones, Honda busca competir en una franja de precios en la que también participan varios SUV compactos.

El modelo estará disponible en cinco opciones de colores, según la versión, y contará con una garantía de cinco años o 150.000 kilómetros, lo que ocurra primero.