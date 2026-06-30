Los patentamientos cayeron 12,8% interanual en junio y cerraron un semestre en baja + Agregar ámbito en









Según ACARA, se registraron 45.995 vehículos durante el mes. Aunque hubo una mejora frente a mayo, el acumulado del año todavía muestra una retracción cercana al 10%.

Los patentamientos de vehículos cayeron 12,8% interanual en junio.

El mercado automotor volvió a mostrar una caída interanual en junio: de acuerdo con el informe de la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (ACARA), durante el mes se patentaron 45.995 vehículos, un 12,8% menos que en junio de 2025, cuando se habían registrado 52.730 unidades.

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De todos modos, el dato mensual mostró una mejora frente a mayo, ya que las operaciones crecieron 7,2% en relación con las 42.920 unidades patentadas el mes anterior, una señal de recuperación en medio de un semestre que todavía se mantiene por debajo de los niveles del año pasado.

En el acumulado de enero a junio, el sector registró 294.181 patentamientos, contra 326.549 del mismo período de 2025, por lo que el primer semestre cerró con una baja del 9,9% interanual.

Dentro del total, los autos fueron el segmento más golpeado: registraron 30.106 unidades en junio y una caída interanual del 17,9%. Los comerciales livianos alcanzaron 13.093 patentamientos, con una baja del 2,6%, mientras que los comerciales pesados fueron la excepción, con 1.787 unidades y una suba del 2,9%.

Financiación, tasas y precios: los factores que mira el sector El presidente de ACARA, Sebastián Beato, sostuvo que la primera parte del año estuvo marcada por un exceso de unidades, dudas en la demanda y una fuerte competencia por precios y promociones. Sin embargo, aseguró que el sector comenzó a mostrar señales de reacomodamiento.

“Las terminales y los concesionarios nos estamos reacomodando y ya se observan señales de recuperación en el horizonte”, señaló Beato. En ese sentido, remarcó que los clientes todavía analizan con cautela sus decisiones de compra y esperan mejores condiciones de financiamiento. El dirigente planteó que las herramientas centrales para impulsar la demanda son la financiación a largo plazo, la baja de tasas, las opciones a tasa cero y un “sinceramiento” de precios e impuestos. Pese al balance negativo en la comparación interanual, Beato destacó que junio mostró una recuperación frente a mayo y proyectó un mejor desempeño para la segunda mitad del año. “Es de esperar que de aquí a fin de año tengamos un segundo semestre mejor que el primero y en crecimiento”, afirmó. Toyota lideró el ranking de marcas y la Hilux fue el modelo más vendido En el ranking de marcas de vehículos livianos, Toyota quedó al frente en junio con 6.775 unidades, seguida por Volkswagen, con 5.487, y Fiat, con 5.226. Sin embargo, las tres registraron bajas interanuales: Toyota retrocedió 17,8%, Volkswagen 31,6% y Fiat 28,2%. Entre los modelos, la Toyota Hilux fue el vehículo más patentado del mes, con 3.002 unidades y una suba interanual del 34,1%. Detrás se ubicaron el Fiat Cronos, con 1.900 unidades, y la Ford Ranger, con 1.786.