Los autos eléctricos vuelven a la carga y se suman nuevos modelos en el mercado local

Luego de que en 2018 llegara al país el primer modelo 100% eléctrico , el utilitario Renault Kangoo ZE , los vehículos enchufables no tuvieron en el país el desarrollo anhelado. Acaso por falta de infraestructura de carga y la realidad del país, los lanzamientos fueron a cuentagotas y para un nicho de mercado específico.

Ahora, el Gobierno anunció una oleada de 50 mil cupos para la importación de eléctricos e híbridos sin arancel , con el objetivo de impulsar la movilidad sustentable en el país. Esta medida busca facilitar el ingreso de estos vehículos al mercado local, promoviendo la renovación del parque automotor y fomentando tecnologías más amigables con el medio ambiente. La exención arancelaria se presenta como un incentivo para acelerar la adopción de vehículos electrificados en Argentina, alineándose con las tendencias globales de sustentabilidad y reducción de emisiones.

En este escenario, la competencia interna del mercado automotor argentino se intensifica con el avance de vehículos chinos que ya han comenzado a ganar terreno en el país. Para analizar este fenómeno, Ámbito consultó a cuatro automotrices, Renault, Chery, General Motors y Mercedes-Benz , con el fin de conocer sus perspectivas sobre el impacto de esta nueva dinámica y la respuesta que plantean ante la creciente presencia de estas marcas.

La eliminación del arancel por parte del Gobierno nacional "representa un paso importante para acelerar la transición hacia una movilidad más sustentable", destacó Agustín Kovarsky, Director Comercial de Renault Argentina . Este beneficio permite a Renault reforzar la disponibilidad de modelos 100% eléctricos como el Kwid E-Tech , y de híbridos como el Renault Arkana , que "marcan una nueva etapa en la evolución de nuestra gama". Kovarsky dijo que esta medida "no solo nos permite competir con una propuesta de valor más atractiva, sino también proyectar una mayor participación de este tipo de productos en nuestro mix de ventas". En línea con el plan estratégico Renaulution , Renault trabaja para "ampliar nuestra oferta electrificada en la Argentina, con nuevos lanzamientos previstos en el corto y mediano plazo".

Sobre la experiencia con vehículos eléctricos en el país, Kovarsky afirma que "la electrificación ya no es una promesa, sino una realidad" para Renault, que cuenta con "más de 12 años de experiencia en el diseño, desarrollo, producción y comercialización de vehículos eléctricos e híbridos". Los modelos pioneros como el Kangoo ZE permitieron "explorar nuevos territorios", entendiendo los desafíos locales y traduciendo la tecnología global al contexto nacional. "Fue una etapa de exploración donde el foco no estuvo en el volumen, sino en la introducción de una tecnología pionera en el mercado" . Hoy, este aprendizaje forma parte central de la estrategia, apuntando a "generar valor sostenible" y liderar la transformación desde la Argentina, con vehículos cada vez más conectados y accesibles. La llegada del Arkana , "nuestro primer híbrido, es un claro ejemplo: un hito en la renovación de la marca y un embajador de esta nueva etapa".

ARKANA-E-TECH-HYBRID-Exterior-2-sd.jpg Renault Arkana, primer híbrido de la marca en el país.

Respecto a la creciente competencia, sobre todo con marcas chinas, Kovarsky comenta que "el crecimiento en la oferta de vehículos importados representa, sin dudas, un desafío para la industria local y regional. Pero también genera nuevas oportunidades". Renault se apoya en su "larga trayectoria en Argentina, respaldada por una red de 45 concesionarios sumamente federal, ofreciendo además servicios de posventa que continúan siendo un diferencial clave". Como muestra, menciona la apertura en Mendoza del primer rnlt, "un nuevo concepto de espacio comercial que combina diseño moderno, cercanía y personalización", anticipando un retail automotor "más humano, más conectado y centrado en las nuevas formas de relacionarse con las marcas".

Sobre las condiciones necesarias para consolidar la oferta de vehículos electrificados a gran escala, Kovarsky señaló que "se vuelve clave reforzar la colaboración entre el sector público y el privado". También sostuvo que se requiere "un marco regulatorio sólido, previsible y con visión de futuro", junto con "incentivos concretos que promuevan la adopción de estas tecnologías por parte de los usuarios", ya que "contribuyen directamente a reducir la huella de carbono". Además, destaca la necesidad del "desarrollo de infraestructura específica (como redes de carga y sistemas de mantenimiento) que permitan dar soporte real a estas nuevas formas de movilidad". En lo inmediato, afirma que "los usuarios argentinos van a encontrar más opciones híbridas y eléctricas adaptadas a las condiciones actuales del país". Finalmente, Kovarsky subrayó que "avanzar en electrificación también implica avanzar en seguridad", y mencionó el programa Human First con pruebas de choque y simulacros para "reducir la cantidad y la gravedad de los accidentes, mejorando cada día la seguridad de conductores y peatones".

Chevrolet apuesta al Spark

Apuntando a la competencia china en el segmento eléctrico, Andrés Carfagna, Director Comercial de General Motors Argentina señaló que "la competencia es positiva, siempre y cuando sea en igualdad de condiciones". Explicó que Chevrolet tiene "amplia experiencia compitiendo en mercados muy abiertos en la región como el de Chile o Ecuador, en donde la llegada de marcas asiáticas ha sido muy importante, y nuestra marca se mantiene en posiciones de liderazgo". Asimismo, destacó como gran diferencial "el respaldo de marca y los productos confiables y asequibles que ofrecemos como el Spark EUV, un vehículo global lanzado exitosamente en mercados como Dubai, México y Brasil, con altos estándares de calidad, respaldo de posventa y precios competitivos".

Sobre la presión que genera la competencia china, afirmó que representa "un desafío para la industria local y regional" pero también "nuevas oportunidades", con un portafolio más amplio y tecnologías que elevan el estándar del mercado.

Carfagna detalla que Chevrolet está "preparado para competir en el segmento de eléctricos accesibles con una estrategia basada en tres pilares": Productos globales con respaldo local; red de concesionarios y postventa; precios competitivos y variedad. En ese sentido, expresó que el Spark EUV se lanzó a un precio de entrada de u$s35.699.000 en Argentina, con equipamiento completo y autonomía de 360 km.

chevrolet-spark-euv-2025.webp El Spark EUV, el nuevo eléctrico de Chevrolet.

En cuanto al perfil del cliente que apunta Chevrolet con el Spark EUV, Carfagna explicó que es "un cliente urbano que busca su primer eléctrico con respaldo de marca, sin resignar seguridad ni tecnología". Añadió que "nuestros usuarios priorizan confiabilidad, garantía oficial, red de postventa y valor de reventa". El Spark EUV "ofrece una propuesta equilibrada: diseño moderno, autonomía de 360 km, ADAS completo, y tecnología, todo por un precio competitivo... pero con el respaldo de una marca centenaria".

Respecto a si existe riesgo de que el segmento eléctrico argentino se complete de autos chinos, Carfagna afirmó que "no necesariamente el origen de estos sea lo que determine su éxito en nuestro mercado" y subrayó la necesidad de "una política de estado que fomente la adopción de este tipo de vehículos, apalancada por inversiones privadas que apuntalen el abastecimiento de cargadores eléctricos en puntos clave".

Sobre el futuro del Spark EUV, Carfagna dijo que "posiciona al Spark EUV como un modelo de entrada en su estrategia NEV, con potencial de escalar regionalmente". Finalmente, la llegada del Spark EUV "forma parte de una ofensiva más amplia que incluye eléctricos 100% como Blazer EV y Captiva EV y también híbridos enchufables como la Captiva PHEV que estaremos trayendo a finales de este año".

La estrategia de Mercedes-Benz

Sobre la apertura del cupo de 50.000 vehículos eléctricos e híbridos sin aranceles de importación, Daniel Herrero, CEO de Prestige Auto, la empresa que se quedó con la operación productiva y comercial de Mercedes-Benz en la Argentina (vans y autos) afirmó que "cada medida que impulse la movilidad sustentable en el país es una buena noticia" y que "este tipo de iniciativas son fundamentales para acelerar la transición hacia tecnologías más limpias y eficientes".

mercedes-benz-va Mercedes-Benz cuenta con una amplia gama de vehículos eléctricos como los EQA y EQE SUV y modelos con tecnología Mild-Hybrid como A 250 AMG-line, GLA 250 AMG-Line, GLB 250 Progressive, C 300, GLC 300, E 450, GLE 450.

Además, el exCeo de Toyota indicó que "la apertura de cupos es una señal concreta de hacia dónde queremos ir como país". Mercedes-Benz cuenta con una "amplia gama de vehículos eléctricos e híbridos" en su portfolio global y varios forman parte de la oferta local, incluyendo los eléctricos EQA y EQE SUV y modelos con tecnología Mild-Hybrid como A 250 AMG-line, GLA 250 AMG-Line, GLB 250 Progressive, C 300, GLC 300, E 450, GLE 450, además de vehículos Mercedes-AMG como el A 35 4MATIC, A 45 S 4MATIC, A 35 4MATIC y C 43 4MATIC. Herrero agregó que están "trabajando para sumar otros modelos en el corto y mediano plazo, a medida que las condiciones de mercado y disponibilidad global lo permitan". La apertura de cupos "es una oportunidad para ampliar nuestra oferta y acercar a los clientes argentinos las últimas innovaciones de la marca en electrificación".

Respecto a la competencia creciente, especialmente de marcas chinas, Herrero aseguró que "la competencia siempre es positiva, dinamiza el mercado y amplía las opciones para los clientes". Mercedes-Benz basa su estrategia en "más de un siglo de liderazgo en innovación y seguridad automotriz", apuntando a un cliente que "busca vehículos eléctricos o híbridos sin resignar la experiencia Mercedes-Benz: calidad, confort y asistencia a la conducción". El posicionamiento se centra en "ofrecer un producto premium, con una red de postventa y servicios que garantizan la mejor experiencia para el cliente", considerándolo "una ventaja competitiva sólida frente a nuevos actores que están ingresando al segmento".

Sobre las condiciones necesarias para consolidar la oferta de vehículos eléctricos o híbridos a gran escala, Herrero señaló: "Nos encontramos ampliando en forma permanente la paleta de modelos híbridos ya que son la opción más elegida por los clientes. Esta tecnología va ganando claramente cada vez más terreno". Añadió que "es necesario contar con un ecosistema robusto", donde para una oferta sostenible "es clave avanzar en varios frentes: infraestructura de carga (pública y privada), incentivos fiscales estables que acompañen la transición energética y acceso a financiamiento". Herrero concluyó que "la visión de Mercedes-Benz es continuar impulsando estas tecnologías" y que "desde Prestige Auto queremos ser protagonistas de ese camino en Argentina".

Chery se relanza

La posibilidad de ingresar vehículos eléctricos con arancel 0% "representa para Chery una oportunidad estratégica para ampliar su porfolio con las últimas tecnologías sustentables, alineadas a las tendencias globales de movilidad", indicó Nicolás Ballestrero, CEO de Grupo Corven, representante de la marca china en el país. El cupo de 50.000 unidades es "un incentivo clave para impulsar el negocio y consolidar el relanzamiento y reposicionamiento de la marca en el mercado argentino", agrega.

chery

En esta etapa, Chery introduce "tecnología híbrida de última generación en la línea Tiggo, con foco en los modelos Tiggo 4 y Tiggo 7". El Tiggo 4 es el "modelo insignia para presentar la nueva tecnología Chery Super Hybrid (CSH)", con un consumo promedio de 5,3 L/100 km y autonomía de hasta 1.000 km. Las expectativas comerciales son "muy positivas, en línea con la creciente demanda por soluciones de movilidad más sustentables".

Respecto al crecimiento de la presencia china, Ballestrero señaló que "China lidera el desarrollo de tecnologías eléctricas e híbridas a nivel global, y Chery forma parte de ese liderazgo". Chery es "la marca china con mayor trayectoria y reconocimiento" en la Argentina, con presencia desde 2008 y más de 50.000 unidades vendidas. Esto representa "una oportunidad única para reposicionar la marca como referente en movilidad sustentable en el país". Además, el respaldo del Grupo Corven "potencia la capilaridad de la marca a través del desarrollo de nuevos puntos de venta y servicios en todo el país".

Como diferencial frente a marcas como BYD, Geely y otras, Ballestrero mencionó la trayectoria y red comercial de Chery, junto al respaldo del Grupo Corven. El perfil de cliente que buscan captar es "un consumidor moderno, familiarizado con las nuevas tecnologías y comprometido con el medioambiente", especialmente "usuarios del segmento SUV, hombres y mujeres de entre 40 y 55 años, padres de familia, 'early adopters' de tecnología verde".

Para atender el nuevo parque electrificado, Chery "está renovando y ampliando nuestra red de concesionarios a nivel nacional, sumando nuevos representantes estratégicos y equipando los puntos de venta con tecnología y capacitación técnica especializada para atender vehículos híbridos".

El relanzamiento oficial está previsto para el cuarto trimestre, con foco en versiones híbridas, y se estima "alcanzar aproximadamente 800 unidades patentadas durante este período".

Sobre el régimen actual, Ballestrero consideró que "representa un avance significativo para facilitar la adopción de nuevas tecnologías", aunque sería deseable complementarlo con "un plan con alcance nacional para impulsar aún más la venta de este tipo de vehículos".

Finalmente, sobre la percepción de las marcas chinas, afirmó que "la percepción ha evolucionado notablemente" y que Chery "seguirá liderando ese cambio de paradigma".