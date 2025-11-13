De jugar al básquet en China a facturar millones vendiendo chips con Marvell Technology

Sumandose a las mujeres que conquistan el mundo empresarial, Weili Dai logró abrirse paso hasta convertirse en una de las más poderosas del Silicon Valley. Dai transformó su historia de migrante en una historia de éxito global: cofundó Marvell Technology , una de las compañías más influyentes del sector de los semiconductores.

Su visión la llevó a convertir una pequeña startup familiar en una multinacional clave para el desarrollo de chips y sistemas de comunicación. Hoy, con una inmensa fortuna, Dai es considerada una pionera de la tecnología moderna y una voz referente en innovación, liderazgo femenino y expansión industrial entre Asia y Estados Unidos.

Weili Dai nació en Shanghái a comienzos de los '70 y emigró a Estados Unidos siendo adolescente. Llegó a jugar de forma semiprofesional al básquet , antes de mudarse al país norteamericano, cuando China atravesaba una etapa de apertura limitada hacia Occidente.

En Berkeley estudió Ciencias de la Computación , una decisión poco común para una mujer en esa época. Esa formación le abrió las puertas del Silicon Valley, donde construiría una de las trayectorias más singulares en la industria de los semiconductores.

En 1995, junto con su esposo Sehat Sutardja y su cuñado Pantas Sutardja , fundó Marvell Technology Group , una compañía dedicada al diseño de chips y soluciones para almacenamiento, comunicaciones y procesamiento de datos. La empresa nació en un pequeño garaje del norte de California , como tantas del ecosistema tecnológico y rápidamente se destacó por desarrollar chips de alta eficiencia energética para discos duros y redes.

Marvell creció a la par de la revolución digital, convirtiéndose en un actor clave del auge de los dispositivos móviles y del internet de alta velocidad. Weili Dai ocupó puestos directivos estratégicos, se enfocaba en alianzas, cultura corporativa y desarrollo global. Su liderazgo ayudó a transformar a Marvell en un grupo con operaciones en más de una docena de países y clientes como Samsung, Apple y Western Digital.

Años después, tras dejar la dirección de Marvell, Dai impulsó nuevos proyectos ligados a la próxima generación de chips, conocidos como chiplets, y a la Inteligencia Artificial. Entre ellos se destaca Silicon Box, una empresa con base en Singapur dedicada a empaquetado avanzado de semiconductores, un área clave para la autonomía tecnológica global.

La fortuna de Weili Dai

El ascenso de Weili Dai la llevó a formar parte del grupo selecto de mujeres multimillonarias del sector tecnológico. Su patrimonio personal se estima actualmente en 3300 millones de dólares, aunque la cifra varía según la cotización de sus participaciones empresariales y los movimientos de capital en el rubro de los semiconductores.

A lo largo de su carrera, también obtuvo importantes beneficios por adquisiciones y ventas estratégicas. Una de las más recientes fue la operación de Alphawave IP Group, compañía con la que mantenía participaciones y que fue adquirida por Qualcomm, lo que le generó una ganancia extraordinaria de más de 200 millones de dólares.

Más allá de las cifras, Dai es reconocida por abrir camino a las mujeres en tecnología y por haber construido su éxito desde una doble frontera: la de género y la migración. Hoy combina su rol como inversora y empresaria con actividades filantrópicas vinculadas a la educación STEM y el liderazgo femenino en Asia y Estados Unidos.