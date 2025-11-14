La receta de la mayor empresa de tecnología en China para crecer sin apostar tanto por la inteligencia artificial

Tencent, empresa tecnológica líder de China, indicó que está aplicando la inteligencia artificial de manera indirecta en sus productos.

Tencent, empresa tecnológica líder de China, indicó que está aplicando la inteligencia artificial de manera indirecta en sus productos.

Tencent , la empresa más grande de China por valor de mercado (u$s780.000 millones), reportó un sólido crecimiento en el tercer trimestre , con unos ingresos que aumentaron un 15% hasta u$s27.200 millones para el periodo que terminó en septiembre.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Este desempeño refleja la capacidad de la empresa para seguir escalando sus negocios clave incluso cuando, según algunos análisis, no está realizando “grandes apuestas” explícitas en inteligencia artificial (IA) .

Por el lado de la composición del crecimiento, el alza se vio impulsada principalmente por la fuerza de su negocio de videojuegos y por la publicidad digital, con un aumento del 15% en los servicios de valor añadido (VAS) y un crecimiento de más del 40% en los ingresos de juegos internacionales .

En particular, la división de marketing creció un 21% interanual , que se beneficia de mejores impresiones publicitarias y de una mayor eficiencia mediante segmentación apoyada por IA.

En contraste, servicios financieros y empresariales avanzaron un 10% , una aportación más modesta pero que refuerza la diversificación del grupo.

tencent videojuegos.jpg La mayor empresa de China continúa creciendo sólidamente sin apostar tanto por la inteligencia artificial

Para los expertos de Wall Street, el crecimiento del negocio de juegos merece atención. En el informe más detallado, los ingresos de juegos domésticos crecieron un 15% hasta 42.800 millones de yuanes, mientras que los juegos internacionales subieron un 43% a 20.800 millones de yuanes.

Las cifras confirman que Tencent sigue fortaleciendo su presencia global en entretenimiento digital, lo que le da soporte estructural al crecimiento.

Innovación indirecta

Aunque se destaca que Tencent está mejorando con bastante moderación en términos de realizar grandes apuestas de IA, al menos de forma visible, la compañía sí está aplicando inteligencia artificial de forma incremental en áreas como publicidad, juegos y mejoras de eficiencia interna.

Esto sugiere una estrategia de “IA complementaria” más que de inversión disruptiva masiva ante un entorno donde el economía china presenta retos de crecimiento y donde las regulaciones y competencia tecnológica están en evolución.

"Durante el tercer trimestre de 2025 logramos un sólido crecimiento de los ingresos y las ganancias, lo que refleja tendencias saludables en nuestros negocios de videojuegos, servicios de marketing y servicios financieros y empresariales", comentó Ma Huateng, presidente y director ejecutivo de Tencent.

"Nuestras inversiones estratégicas en IA nos están beneficiando en áreas como la segmentación publicitaria y la interacción en juegos, así como en mejoras de eficiencia en ámbitos como la programación y la producción de juegos y videos", añadió.