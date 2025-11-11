Nueva marca china de autos eléctricos desembarca en el mercado automotor argentino

La firma se perfila como uno de los nuevos actores en el rubro local. Con una amplia variedad de vehículos eléctricos, cubre distintos segmentos del mercado.

A lo largo de 2025, el mercado automotor argentino fue testigo de una creciente invasión de marcas chinas , que desembarcaron con una amplia variedad de vehículos eléctricos , cubriendo distintos segmentos del mercado.

Si bien la llegada de estas marcas comenzó principalmente como una estrategia orientada a ofrecer precios competitivos, hoy en día su presencia abarca desde modelos económicos hasta opciones más sofisticadas. Con una oferta que incluye autos compactos, SUVs accesibles y de gama media , incluso hay modelos que apuestan por un nivel de lujo y tecnología avanzados.

En este contexto, GAC (Guangzhou Automobile Group Co.) se perfila como uno de los nuevos actores en el mercado local, con la representación de la firma Avantek, que se encargará de su comercialización en la Argentina.

GAC, un gigante automotriz con sede en Cantón, China , produce una amplia gama de vehículos, tanto a gasolina como eléctricos, e incluso autobuses. En 2024, la compañía ya había comenzado su expansión por América Latina , con presencia en países como México, Uruguay y Colombia.

La firma china ha diseñado su estrategia de comercialización con diferentes marcas según el tipo de motorización de los vehículos. Mañana, en un evento especial en Retiro, GAC revelará los modelos específicos que estarán disponibles en el mercado argentino.

En Uruguay, donde GAC opera desde 2024, se ofrecen modelos como el Emzoon (también conocido como Trumpchi GS3), un SUV compacto con motor de 1.5L, 174 CV y un torque de 270 Nm. También está el GS8, un SUV mediano con motor 2.0L, 248 CV y 400 Nm, que ofrece una transmisión automática de 8 marchas y tracción 2WD.

En cuanto a los modelos eléctricos, GAC presenta opciones bajo la marca AION, como el ES y el Y Plus, que destacan por su tecnología y rendimiento.

A diferencia de otras marcas chinas que buscan posicionarse en el segmento de autos económicos, GAC ha optado por modelos más sofisticados y de gama más alta, apostando por ofrecer vehículos con características avanzadas y un nivel de calidad superior.

La expansión internacional de GAC comenzó en 2009, cuando adquirió una participación del 29% en Changfeng Automobile, un importante fabricante de SUVs en China. Un año después, GAC compró el 51% de Gonow, otro fabricante de autos medianos y SUVs.

En 2010, GAC lanzó la marca Trumpchi, que rápidamente se consolidó como una de sus principales apuestas. Desde entonces, GAC ha continuado su camino hacia la innovación, desarrollando tecnologías avanzadas, como baterías de estado sólido, baterías sin cobalto y motores alimentados por amoníaco.

En 2023, GAC firmó una alianza estratégica con Huawei para crear una nueva marca de autos eléctricos de alta gama. La colaboración busca combinar lo mejor de la tecnología automotriz con la innovación en inteligencia artificial y conectividad.

Además, en 2025, GAC fundó Huawang Automotive, una nueva marca de lujo que será desarrollada en conjunto con Huawei. Los nuevos modelos de esta marca incorporarán tecnología avanzada de conducción inteligente y sistemas de cabina conectada, consolidando aún más la apuesta de GAC por la innovación y la sofisticación en el mercado global.